Bientôt un événement international sur la connectivité des chaînes d'approvisionnement

>> Logistique : les entreprises subissent la pression de "passer au vert"

>> Le Vietnam doit diversifier ses chaînes d'approvisionnement pour croître durablement

>> Les entreprises européennes voient un avenir prometteur au Vietnam

Photo : VNA/CVN

La directrice adjointe du Département du développement des marchés étrangers du ministère de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Thao Hiên, a souligné que cet événement s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le Vietnam pour mettre en œuvre le projet approuvé par le Premier ministre visant à intégrer les entreprises nationales aux réseau de distribution étrangers d'ici 2030.

Cette année, l'événement combinera trois programmes clés : le Vietnam International Sourcing 2025, le Forum d'exportation de Hô Chi Minh-Ville 2025 et le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC) 2025.

Selon les organisateurs, plus de 300 délégations d'acheteurs internationaux venant de 60 pays et territoires participeront au salon, soutenues par plus de 60 bureaux commerciaux vietnamiens à travers le monde.

Les acheteurs internationaux découvriront plus de 12.000 produits issus de quatre secteurs clés sur 500 stands de plus de 400 entreprises vietnamiennes. Parmi les produits proposés figureront des produits agricoles, des boissons, des aliments transformés, des vêtements et textiles, des chaussures, des meubles, des biens d'équipement et des appareils électroniques personnels.

Les participants vietnamiens auront l'occasion de participer à des rencontres B2B avec de grands distributeurs. Environ 3.000 sessions de réseautage direct sont prévues.

Des conférences et ateliers sectoriels offriront aux participants un éclairage sur les tendances du marché, les préférences des consommateurs et les évolutions réglementaires des principaux marchés d'exportation. Simultanément, acheteurs et distributeurs étrangers pourront évaluer la capacité de production et le potentiel de chaînes d'approvisionnement vietnamiennes.

Nguyên Thao Hiên a ajouté que, outre les marchés traditionnels (États-Unis, UE, Japon, République de Corée), le Vietnam International Sourcing Expo 2025 escomptait attirer des acheteurs de régions émergentes telles que le Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, l'Asie centrale et l'Asie du Sud.

VNA/CVN