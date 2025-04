Hô Chi Minh-Ville lance un système de billetterie dématérialisé

Le Département des transports et des travaux publics de Hô Chi Minh-Ville et les unités concernées ont officiellement déployé vendredi 11 avril un système de billetterie électronique dans les bus et lancé la carte MultiPass pour le paiement interconnecté des transports publics de la ville.

Avec le système de paiement en boucle ouverte, les gens peuvent utiliser n'importe quelle méthode de paiement pour effectuer des paiements sans avoir à faire partie du système lui-même. En substance, un client peut utiliser sa carte sans contact existante pour payer un trajet, même s'il n'est pas affilié au réseau de transport. Un seul moyen de paiement peut donc être utilisé pour plusieurs services de paiement.

Parallèlement, MultiPass est une carte de paiement interopérable pour les moyens de transport public équipés de terminaux de paiement. La carte est conçue spécifiquement pour les personnes qui voyagent fréquemment comme les étudiants, les travailleurs... avec des services et des incitations spécifiques au transport.

Outre la ligne 1 du métro Bên Thanh – Suôi Tiên, le système de bus de la ville compte actuellement 138 lignes (108 lignes subventionnées et 30 lignes non subventionnées) avec environ plus de 2.200 véhicules en circulation. Chaque jour, le réseau de bus effectue près de 13.000 trajets, transportant en moyenne plus de 350.000 passagers, répondant ainsi aux besoins de déplacement des habitants de la ville.

Actuellement, le système de paiement sans espèces utilisant la technologie Open-Loop a été installé sur un certain nombre de lignes de bus clés avec plus de 500 véhicules. Le déploiement continue de s'étendre et devrait être achevé sur plus de 2.000 bus d'ici mai prochain.

