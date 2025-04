Le secrétaire américain au Trésor dirigera les négociations commerciales avec le Vietnam

>> Les liens commerciaux avec les États-Unis fondés sur le principe du bénéfice mutuel

>> Le Vietnam mise sur la flexibilité et garde le cap de croissance

>> Prensa Latina salue la réaction habile du Vietnam face aux nouveaux tarifs douaniers américains

Hô Duc Phoc a affirmé l’engagement du Vietnam à approfondir son partenariat stratégique global avec les États-Unis et sa volonté de favoriser des relations économiques et commerciales bilatérales équilibrées, harmonieuses et durables.

Il a salué l’accord conclu entre les deux parties pour entamer des négociations sur un accord commercial réciproque. Il a confirmé la volonté du Vietnam d’engager des négociations et a exhorté les deux parties à accélérer les discussions afin de parvenir à un accord dans les meilleurs délais, contribuant ainsi à des liens économiques et commerciaux bilatéraux stables et durables, bénéfiques pour leurs entreprises et leurs populations.

Photo : VNA/CVN

Scott Bessent a, en réponse, salué les mesures proactives prises par le Vietnam pour répondre aux préoccupations des États-Unis et a salué l’accord visant à entamer des négociations commerciales bilatérales.

Il s’est dit confiant que les deux pays parviendront bientôt à des solutions appropriées pour renforcer leurs relations mutuellement bénéfiques et stables dans ce domaine.

Lors d’une rencontre séparée le même jour avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, Hô Duc Phoc a réitéré la politique résolue du Vietnam visant à maintenir la stabilité socio-politico-économique tout en construisant une économie indépendante et autonome, liée à une intégration internationale proactive, substantielle et efficace.

Le vice-Premier ministre vietnamien a appelé à une coopération étroite entre le département américain du Commerce et les ministères et agences vietnamiens concernés tout au long du processus de négociation à venir.

Howard Lutnick a, pour sa part, déclaré que les États-Unis attachaient de l’importance à leurs relations avec le Vietnam et considéraient ce pays d’Asie du Sud-Est comme une économie potentielle et un partenaire clé dans la région.

Effort diplomatique intensif

Le secrétaire au Commerce a affirmé que son ministère travaillera en étroite collaboration avec les autorités vietnamiennes pour régler les questions économiques et commerciales en suspens, en vue de parvenir à un accord approprié qui soutienne le développement des deux nations.

Résultat significatif de la visite de Hô Duc Phoc, les prochaines négociations commerciales s’inscrivent dans le cadre d’un effort diplomatique intensif du Vietnam, suite à un entretien téléphonique crucial entre le secrétaire général Tô Lâm, et le président américain Donald Trump le 4 avril, deux jours seulement après l’annonce par les États-Unis de droits de douane réciproques sur les exportations vietnamiennes. Le gouvernement vietnamien s’emploie depuis activement à traduire les résultats de ce dialogue de haut niveau en actions concrètes.

L’équipe de négociation vietnamienne devrait être officiellement constituée le 11 avril et dialoguer immédiatement avec la délégation américaine, dirigée par le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. L’objectif est de parvenir rapidement à un accord commercial bilatéral stable, durable et mutuellement bénéfique.

VNA/CVN