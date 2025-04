Produits cubains présents à la Vietnam Expo 2025

Le stand cubain était l’un des plus prisés à la Vietnam Expo 2025. Avec un vaste espace d’exposition, il a présenté de nombreux produits typiques du pays tels que parfums, cosmétiques, cirages, emballages et costumes traditionnels. Ces marchandises ont reflété la richesse de la culture et sont le symbole de l’esprit créatif et innovant du peuple cubain. Ce lieu a offert aux visiteurs la possibilité de mieux connaître cette île et d’apprécier ses saveurs uniques.

Essence de la culture

Les parfums cubains sont connus pour leurs arômes distinctifs et les designs uniques de leurs emballages. Ils ont attiré l’attention de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers. Les cigares cubains sont parmi les plus réputés au monde. Présents dans plus de 150 pays, ils sont devenus un symbole de ce pays. C’est un produit de luxe pour les personnes fortunées. Des marques de parfums et de cirages cubains renommées y ont été présentées comme Mariposa, Romeo y Julieta, La Habana et Vegueros.

“Le Vietnam et Cuba ont établi une relation de coopération fraternelle et amicale de longue date. Le premier est aujourd’hui notre partenaire important. Nous espérons que les deux pays se soutiendront mutuellement pour se développer dans l’avenir”, a partagé Imallasil Mora Perovani, directrice générale du bureau de représentation au Vietnam de la compagnie cubaine Almacenes Universales S.A. (AUSA).

“Ce stand de Cuba au Vietnam a présenté ses produits phares. À travers cette foire, j’espère que nos marchandises seront connues de nombreux Vietnamiens et que nous trouverons des partenaires commerciaux”, a-t-elle ajouté.

Vietnam Expo n’est pas seulement une opportunité pour les entreprises cubaines de présenter leurs produits, mais aussi un espace idéal pour la connexion et la coopération économique. Cuba élargit ses opportunités d’investissement avec les entreprises vietnamiennes dans divers secteurs. Cet événement a créé des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays se rencontrent, échangent des idées et explorent des opportunités commerciales.

Renforcer les relations économiques

Les relations économiques entre le Vietnam et Cuba se sont développées au fil des décennies. Cette foire contribue non seulement à renforcer les relations économiques entre les deux pays, mais ouvre également de nouvelles opportunités pour leurs entreprises.

Cuba est célèbre pour sa médecine développée et ses produits pharmaceutiques de haute qualité. Il s’agit d’un domaine potentiel pour la coopération, l’échange d’expériences et de technologies entre les deux pays.

“Cuba a plusieurs secteurs développés dont ceux des produits pharmaceutiques et de la santé. Je visite le stand cubain afin d’admirer ses produits et nouer des liens de partenariat avec des entreprises”, a informé Nguyên Duy Chuc, directeur général de la Compagnie par actions d’électronique Kanzo Vietnam.

Sur ce stand, la Compagnie vietnamienne par actions d’import-export Hung Thang a présenté au public le produit “Vida Plus” dont elle est le distributeur exclusif au Vietnam. Ce produit est fabriqué à Cuba, à partir de venin de scorpion bleu (Rhopalurus junceus). Ce dernier est un arachnide endémique de l’île. Il renforce le système immunitaire, aide à soulager la douleur et améliore la santé des personnes atteintes de tumeurs.

Ces produits ne mettent pas seulement en valeur la richesse culturelle de Cuba, mais constituent également une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de rechercher de nouveaux partenaires.

Texte et photos : Nguyên Thành/CVN