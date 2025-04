Hô Chi Minh-Ville : plus de 25 millions de dollars investis dans des systèmes solaires sur les toits

Hô Chi Minh-Ville investira près de 650 milliards de dôngs (plus de 25,2 millions de dollars) pour installer des systèmes solaires sur les toits d'une capacité totale de plus de 43 MW dans 438 organismes publics, a annoncé Nguyên Thi Kim Ngoc, directrice adjointe du Service municipal de l'industrie et du commerce.

Le 10 avril, lors d'un séminaire sur les énergies propres et les solutions pour réduire les coûts d'électricité pour les citoyens et les entreprises de la ville, Nguyên Thi Kim Ngoc, directrice adjointe du Service municipal de l'industrie et du commerce a déclaré que le Comité populaire municipal avait récemment approuvé le projet, qui bénéficiera aux organismes publics, aux services publics et aux bureaux des organismes et organisations classés comme biens publics.

Les investisseurs devraient sélectionner les entreprises de conception et d'installation après avoir reçu l'approbation de principe du Comité populaire municipal, a déclaré Nguyên Thi Kim Ngoc.

Le projet vise à exploiter efficacement le potentiel de l'énergie solaire sur les toits de la ville afin d'accroître l'utilisation d'énergies propres, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de CO 2 , ainsi que le rayonnement thermique des bâtiments, et ainsi à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, comme l'a promis le Vietnam lors de la COP26.

La part des énergies renouvelables dans la capacité maximale du système électrique de la ville devrait atteindre au moins 15% sur la période 2025-2030, conformément à l'orientation de la stratégie nationale de développement énergétique du Vietnam à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045, a-t-elle ajouté.

La ville s'efforce également d'atteindre l'objectif d'équiper au moins 50% des immeubles de bureaux de panneaux solaires sur les toits d'ici 2030, afin de garantir un approvisionnement électrique stable dans la ville, a-t-elle ajouté.

Selon le Service municipal de l'industrie et du commerce, Hô Chi Minh-Ville dispose d'un potentiel de développement de ce type de source d'énergie pouvant atteindre environ 5.081 MW d'ici 2030. Sur ce total, plus de 166 MW peuvent être installés dans les administrations et les services publics.

Bùi Trung Kiên, directeur général adjoint de la Société d'électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVNHCMC), a cité des statistiques antérieures à 2021, précisant que le secteur électrique de la ville gérait plus de 14.000 systèmes solaires sur les toits, pour une capacité totale d'environ 350 MWc.

On prévoit une augmentation significative de la production d'énergie solaire dans les années à venir, les grandes entreprises et usines du Parc industriel du Sud-Est continuant d'installer des systèmes énergétiques sur les toits de leurs bâtiments, a-t-il déclaré.

