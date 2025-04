Le Vietnam muscle sa lutte contre la fraude sur l’origine des exportations

Le Comité national de pilotage contre la contrebande, la contrefaçon et la fraude commerciale (Comité national de pilotage 389) a publié jeudi 10 avril un document appelant à une application stricte de la loi contre la fraude sur l’origine des marchandises.

Cette décision fait suite à une réunion présidée le 7 avril par le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a réuni des ministères, des représentants de Vietnamiens à l’étranger, des associations et des entreprises pour discuter des stratégies à adopter face à l’évolution de la dynamique du commerce international.

Lors de cet événement, le chef du gouvernement a présenté plusieurs mesures à mettre en œuvre par les ministères et les autorités locales, notamment des actions spécifiques visant à lutter contre l’étiquetage frauduleux de produits fabriqués au Vietnam et destinés à l’exportation vers les marchés étrangers.

Le Bureau du Comité national de pilotage 389 a exhorté les agences compétentes à renforcer leurs activités de contrôle et d’inspection afin de détecter, de prévenir et de sanctionner sévèrement les tentatives de transport de produits vietnamiens faussement étiquetés à travers les frontières, les ports maritimes et les aéroports internationaux.

Par ailleurs, le comité a souligné la nécessité d’une vérification rigoureuse lors de la délivrance de certificats d’origine vietnamienne pour les marchandises exportées contenant des matières importées, afin de garantir le respect des réglementations légales relatives à l’origine des produits. Il a insisté sur l’importance de réviser la réglementation afin d’identifier et de combler les lacunes et les insuffisances en la matière.

