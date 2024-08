SABECO dans le Top 50 des meilleures entreprises cotées en bourse en 2024

Photo : Toàn Thinh/CVN

Le brasseur a conservé sa place avec un chiffre d'affaires de 30,4 billions de dôngs (1,2 milliard d’USD) et un bénéfice de 4,1 billions de dôngs, atteignant respectivement 76% et 74% des objectifs fixés lors de l'assemblée générale des actionnaires de 2023.

La liste met en évidence des entreprises de premier plan dans divers secteurs, notamment des sociétés bien établies qui sont cotées en bourse depuis de nombreuses années.

Les 50 meilleures entreprises cotées en bourse de Forbes ont été choisies à l'issue d'un processus d'évaluation minutieux. Cela a commencé par une sélection préliminaire basée sur des critères financiers clés, notamment la rentabilité en 2023 et un chiffre d'affaires et une capitalisation boursière minimum de 500 milliards de dôngs. La sélection a ensuite été affinée grâce à une notation sur divers facteurs, tels que la croissance du chiffre d'affaires, la rentabilité, le rendement des capitaux propres (ROE), le rendement du capital (ROC) et la croissance du bénéfice par action (BPA) de 2019 à 2023.

SABECO a mis en œuvre des solutions de production et d'exploitation avancées tout en adhérant aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ce qui a permis une croissance positive et durable. La société a réalisé son bénéfice le plus élevé pendant sept trimestres consécutifs et a démontré de solides performances commerciales au premier semestre 2024.

Pour 2024, SABECO vise un chiffre d'affaires de 34,5 billions de dôngs, soit une augmentation de 12,9% par rapport à l'année précédente, et un bénéfice après impôts attendu de 4,58 billions de dôngs, reflétant une croissance de 7,6% par rapport à 2023.

Au premier trimestre 2024, SABECO a signalé une augmentation de 15,6% de son chiffre d'affaires à 7,1 billions de dôngs et une augmentation de 2% de son bénéfice après impôts à plus d’un billion de dôngs, atteignant 22,4% de l'objectif de bénéfice annuel. Au deuxième trimestre, la société a généré un chiffre d'affaires de 8 billions de dôngs, soit une augmentation de 97,3% par rapport à la même période de l'année dernière, avec un bénéfice après impôts en hausse de 9% à 1,3 billion de dongs. La marge brute s'est également améliorée, passant de 29,9 à 30,2%. Ces résultats reflètent la gestion efficace de SABECO et ses efforts de réduction des coûts, améliorant ainsi l'efficacité globale de l'entreprise.

De nouvelles étapes pour renforcer l'activité durable

À l'avenir, SABECO s'engage à maintenir sa forte présence nationale tout en se développant à l'international. L'entreprise se concentre sur la recherche et le développement pour améliorer la qualité des produits et introduire de nouvelles gammes de produits, renforçant ainsi son engagement envers des pratiques commerciales durables.

Photo : Công Thu/VNA/CVN

Plus tôt ce mois-ci, SABECO a lancé 333 Pilsner, soulignant l'engagement de l'entreprise à innover en permanence pour fournir des produits de premier ordre qui répondent aux préférences évolutives des consommateurs vietnamiens.

S'appuyant sur l'expertise de ses maîtres brasseurs vietnamiens qui possèdent une connaissance approfondie des goûts locaux, SABECO a incorporé la technologie européenne ainsi que des ingrédients importés de première qualité pour créer une nouvelle bière offrant un arôme, une saveur et une buvabilité exceptionnels.

333 Pilsner marque le premier ajout à la gamme de Bia 333 - l'une des marques de bière pionnières du Vietnam.

SABECO et les quatre bières qu'elle a présentées ont reçu des prix pour leur goût et leur qualité, selon le vote des experts lors des World Beer Awards 2024.

Alors que Bia Saigon Export Premium et Bia Saigon Special ont remporté l'argent, Bia Lac Viêt et Bia Saigon Export ont été honorées de médailles d'or et reconnues comme les meilleures de leurs variétés au Vietnam. Bia Lac Viêt a également reçu le titre de "Meilleure bière blonde légère du monde", la reconnaissant comme la meilleure bière au monde avec une plage d'alcool de 2,6% à 4,5%.

Cette prestigieuse reconnaissance célèbre l'engagement de SABECO envers l'excellence, l'innovation et la qualité dans le brassage.

Toutes les bières de SABECO ont été saluées pour leur savoir-faire exceptionnel. Élaborées à partir d'une sélection méticuleuse d'ingrédients et de techniques de brassage avancées, les bières de SABECO offrent un délicieux équilibre entre l'amertume subtile du houblon et la douceur maltée. Elles sont parfaites pour les amateurs de bière qui recherchent une expérience à la fois plus légère et savoureuse.

Selon le rapport Vietnam's Brand Footprint 2024 de Kantar, la marque Saigon Beer continue de faire forte impression en conservant sa position parmi les deux marques de boissons les plus choisies dans les zones rurales du Vietnam en 2023, avec une croissance remarquable de 10,5% des achats et de 8,1% de la pénétration dans les ménages. C'est également la 7e année que SABECO figure dans le top 5 de ce classement.

Malgré les défis posés par les confinements liés au COVID-19 et l'inflation, Saigon Beer a grimpé de neuf rangs de manière impressionnante pour entrer dans le top 10 des marques de boissons les plus achetées dans quatre villes, avec une croissance remarquable de 57,5% des achats et de 30,4% de la pénétration dans les ménages.

Ce mois-ci également, SABECO a officiellement rejoint l'organisation vietnamienne de recyclage des emballages (PRO Vietnam) dans le but de remplir la responsabilité élargie des producteurs (EPR) de l'entreprise, en travaillant vers un objectif commun pour toutes les entreprises du secteur.

Cette participation aidera également SABECO à contribuer à l'élaboration d'une réglementation EPR pratique et efficace adaptée au contexte du marché vietnamien.

En tant qu'entreprise leader au Vietnam, SABECO se consacre à l'avancement du développement socio-économique du pays. L'entreprise vise à créer des impacts positifs pour le Vietnam tout en générant des avantages précieux pour elle-même et ses partenaires.

Depuis près de 150 ans, SABECO affirme sa position de marque de bière "nationale" dans le cœur des Vietnamiens.

VNA/CVN