Les dirigeants adressent leurs félicitations à la Thaïlande à l'occasion de la Fête nationale

|Les drapeaux du Vietnam (gauche) et de la Thaïlande.
|Photo : CTV/CVN
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également adressé ses félicitations à son homologue thaïlandais, Anutin Charnvirakul.
Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a adressé ses félicitations au président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants, Wanmuhamadnoor Matha, ainsi qu'au président du Sénat, Mongkol Surasajja.
À cette même occasion, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a présenté ses félicitations à son homologue thaïlandais, Sihasak Phuangketkeow.
VNA/CVN