Les lanternes de Jinju illuminent le Centre culturel de la République de Corée à Hanoï

Le Centre culturel de la République de Corée (KCC) à Hanoï s’est paré de mille lumières à l’occasion de l’exposition "Lumières de la République de Corée : Lanternes de soie de Jinju", qui présente près de 1. 300 lanternes traditionnelles en provenance de ce pays.

Photo : KCC/CVN

Cet événement marque l’ultime étape de la tournée 2025 du programme K-Arts en Asie du Sud-Est, organisée conjointement par le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Fondation coréenne pour les échanges culturels internationaux.

Après avoir conquis le public aux Philippines et en Indonésie, l’exposition s’installe à Hanoï, où elle suscite déjà la curiosité et l’émerveillement.

"Je suis fier de pouvoir présenter au Vietnam les lanternes de soie de Jinju, confie Choi Seung Jin, directeur du KCC. Nous espérons que les visiteurs percevront, à travers ces lumières, la beauté et la sensibilité propres à la culture coréenne".

L’exposition recrée l’atmosphère féerique du festival des lanternes de Jinju (Jinju Namgang Yudeung Festival), l’un des événements culturels les plus emblématiques de la République de Corée.

Les lanternes exposées à Hanoï sont confectionnées dans la pure tradition séricicole de Jinju, ville de la province méridionale de Gyeongsangnam-do, renommée depuis des siècles pour son art de la soie.

Un parcours immersif et pédagogique

Photo : KCC/CVN



Les visiteurs peuvent participer aux "Samedis en Hanbok", découvrir l’exposition vêtus du costume traditionnel coréen, ou encore suivre des visites guidées retraçant l’histoire et la symbolique des lanternes.

Des ateliers créatifs, tels que la fabrication de lanternes et l’écriture de vœux, sont également proposés aux familles et aux amateurs d’artisanat. Le clou du parcours : un tunnel illuminé de lanternes, véritable décor féerique propice aux photos et aux moments d’émerveillement.

L’exposition "Lumières de la République de Corée : Lanternes de soie de Jinju" est ouverte jusqu’au 26 décembre, au 49, rue Nguyên Du, Hanoï. Une invitation à découvrir la poésie lumineuse de la République de Corée, au cœur de la capitale vietnamienne.

Thuy Hà/CVN