Dà Nang se dévoile en grand format en République de Corée

Une sélection de 30 photos prises par 25 photographes de la ville de Dà Nang sera exposée lors d’un échange culturel à Daegu, en République de Corée, du 29 septembre au 3 octobre, a annoncé Nguyên Nho Khiêm, président de l’Union des associations littéraires et artistiques de Dà Nang.

>> Du corridor économique au hub financier : la transformation de Dà Nang

>> Dà Nang, le numérique au service d’un tourisme en plein essor

>> Dà Nang : ouverture d’un quai au service touristique sur la rivière Thu Bôn

Photo : Thanh Lang/CVN

Le responsable a indiqué que cette sélection, déjà exposée lors d’événements majeurs de la ville, s’inscrira dans une série d’activités culturelles organisées par Dà Nang à Daegu dans le cadre d’un programme de coopération entre les deux villes.

La collection de photos, qui présente des monuments et des paysages typiques, ainsi que la culture et le mode de vie des habitants, vise à faire découvrir Dà Nang à ses amis sud-coréens, a-t-il ajouté.

Dà Nang et Daegu ont signé un partenariat d’amitié portant sur des programmes de coopération et d’échanges culturels en 2004, et des partenaires sud-coréens ont contribué à parrainer un festival culturel sud-coréen annuel dans cette ville du Centre.

L’Université Keimyung, basée à Daegu, a également réservé des bourses d’une valeur de 15.000 dollars américains aux 30 meilleurs étudiants de Dà Nang pour l’année universitaire 2023-2024.

Les autorités de Daegu ont soutenu Dà Nang dans ses efforts de gestion urbaine verte et intelligente, de prévention des catastrophes, de recherche et de sauvetage et d’atténuation du changement climatique.

Six universités sud-coréennes ont également signé des accords avec l’Université Dông Á de Dà Nang, tandis que cinq villes - Changwon, Daegu, Hwaseong, Séoul et Jeju- ont officiellement signé des accords d’amitié avec Dà Nang. Les touristes sud-coréens ont représenté la plus grande part des arrivées de touristes étrangers à Dà Nang, avec plus de 1,8 million en 2024.

La ville côtière du Centre a également accueilli son millionième visiteur sud-coréen sur cette station balnéaire lors du Festival annuel d’échanges culturels Vietnam - République de Corée en juillet.

À ce jour, plusieurs compagnies aériennes sud-coréennes, dont Asiana Airlines, Jeju Air, Jin Air, Air Busan, T’way Air, Eastar Jet, Air Seoul, Aero K et Air Premia, proposent des vols au départ de Busan, Séoul, Daegu et Cheongju vers Đà Nẵng.

VNA/CVN