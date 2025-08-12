Colloque Vietnam - R. de Corée sur la coopération dans les industries culturelles

Dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse en République de Corée, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, et son homologue sud-coréen, Chae Hwi-Young, ont coprésidé, le 11 août à Séoul, le colloque Vietnam - République de Corée sur la coopération dans le développement des industries culturelles.

Photo : CTV/CVN

Dans son discours, le ministre Nguyên Van Hùng a souligné que les industries culturelles affirmaient de plus en plus leur rôle stratégique, contribuant à la fois à la croissance économique et à la promotion de l’image nationale. Le Vietnam dispose, selon lui, d’un patrimoine culturel et historique riche, d’une main-d’œuvre jeune et créative ainsi que d’un marché de près de 100 millions d’habitants, autant d’atouts pour bâtir une industrie culturelle moderne, dotée d’une identité propre et capable de rivaliser à l’international.

Ce colloque vise à partager des expériences, à orienter les politiques et à rechercher des opportunités d’investissement et de production de produits culturels de haute qualité, contribuant à l’objectif de porter la contribution des industries culturelles vietnamiennes à 7% du PIB d’ici 2030, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre sud-coréen Chae Hwi-Young a salué la volonté du Vietnam de considérer la culture et les arts comme moteurs essentiels de la croissance économique, notamment dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie d’économie numérique, de transformation numérique et de développement d’industries de contenus centrées sur les technologies numériques. Il a exprimé l’espoir que ce colloque offrira une occasion aux deux parties de renforcer leur coopération, de partager leurs réussites et de trouver des solutions pour un développement durable, en vue d’une prospérité commune dans le domaine culturel.

Présentant la vision vietnamienne, Trân Hoàng, directeur du département du Droit d’auteur, a proposé cinq axes de coopération stratégique : partage d’expériences en matière de politiques et de législation sur les industries culturelles, en particulier sur le droit d’auteur ; promotion conjointe de produits et marques créatives Vietnam - République de Corée ; coopération dans le développement de marchés et de produits, notamment dans le cinéma, la musique, le tourisme culturel, le design et le jeu vidéo ; renforcement des liens entre entreprises, investissements et co-productions ; et intensification de la formation spécialisée, des échanges de ressources humaines et des bourses dans les domaines clés.

Présent au colloque, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a affirmé que les échanges, notamment sur la création d’un écosystème créatif durable associant entreprises, artistes et technologies médiatiques, constitueraient une référence précieuse pour le Vietnam. Il s’est dit confiant que les accords et orientations convenus se concrétiseront bientôt en programmes et projets concrets, contribuant à élargir les marchés, à renforcer la compétitivité et à diffuser les valeurs culturelles Vietnam - République de Corée dans la région et dans le monde. Le gouvernement vietnamien s’engage à faciliter la mise en œuvre de ces initiatives et à encourager la participation active des entreprises et organisations créatives, afin de faire des industries culturelles un pont solide entre les deux pays.

En marge de l’événement, ont été signés des accords de coopération importants : un accord entre la compagnie générale VTC et T3 Entertainment et un autre pour le projet cinématographique Saigon Oppa entre BHD, Film Line et Web TV Asia.

VNA/CVN