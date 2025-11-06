Vinh Long célèbre la fête Ok Om Bok

La fête Ok Om Bok, événement culturel traditionnel de la communauté khmère et patrimoine culturel immatériel national reconnu, s’est tenue le 5 novembre au site historique et pittoresque d’Ao Ba Om, dans la province de Vinh Long, au cœur du Delta du Mékong.

>> Ouverture de la fête Ok Om Bok des Khmers à Trà Vinh

>> Les Khmers de Trà Vinh célèbrent la Fête Ok Om Bok

>> À Vinh Long, les pirogues se jettent à nouveau à l’eau pour la fête Ok Om bok

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Quynh Thiên, a souligné que cette fête constituait le point d’orgue de la Semaine culturelle, sportive et touristique Ok Om Bok de la province. Elle contribue à renforcer les liens communautaires, à préserver l’identité culturelle khmère et à promouvoir le développement socio-économique local.

Cette année, l’événement - organisé du 30 octobre au 5 novembre sur le thème "Découvrir et vivre le festival Ok Om Bok - un patrimoine culturel immatériel national" - a proposé 19 activités culturelles, sportives et récréatives, attirant la population khmère et de nombreux visiteurs.

Les autorités de Vinh Long ont appelé l’ensemble des secteurs et la communauté khmère à poursuivre leurs efforts de préservation du patrimoine culturel et de valorisation de l’image de la province et de ses habitants.

Le vénérable Thach Sok Xane, vice-président du Conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam, a rappelé qu’Ok Om Bok, également appelée Fête de la Lune, célébrée chaque année à la pleine lune du dixième mois lunaire, est l’une des trois grandes fêtes khmères, marquant la gratitude envers la divinité lunaire pour la météo favorable et les bonnes récoltes.

L’événement s’est distingué par des rituels d’offrande à la lune, des spectacles artistiques khmers, le lâcher de lanternes flottantes et une procession autour de l’Ao Ba Om. À cette occasion, le comité d’organisation a également remis 20 bourses d’études à des étudiants khmers défavorisés.

VNA/CVN