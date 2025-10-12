Des lanternes pour allumer vos rêves

La semaine dernière, à la Une du numéro 41, des enfants émerveillés brandissaient avec enthousiasme l’un des symboles de la fête de la mi-automne : la lanterne en forme d’étoile. Ces lanternes jouent un rôle central dans les célébrations, tout comme celles en forme de poissons ou d’animaux divers.

Également appelée fête de la pleine lune, elle a été célébrée lundi dernier, soit le 15e jour du huitième mois lunaire, partout dans le pays ainsi que par les communautés vietnamiennes à l’étranger. Cette fête est sans doute l’une des plus appréciées par les Vietnamiens après le Têt. Elle symbolise les nouvelles récoltes, les retrouvailles familiales et la gratitude.

La tenue traditionnelle portée par l’une des petites filles en couverture du numéro 41 révélait que la scène se déroulait dans la province de Đắk Lắk (Centre). Tous ces enfants, lanternes en main, allaient former une joyeuse farandole dans les rues illuminées de leur quartier. Plus tard, ils seraient récompensés par de petits cadeaux, des friandises et, surtout, le fameux gâteau de lune, incontournable gourmandise de cette fête.

Ces délicieuses pâtisseries, garnies de graines de lotus, de haricots mungo ou de jaune d’œuf, font le bonheur des enfants comme des adultes. Impossible d’évoquer la pleine lune sans mentionner les danses traditionnelles du lion. Avec leurs costumes colorés et leurs mouvements acrobatiques, ces spectacles sont censés apporter chance et prospérité tout en chassant les mauvais esprits. Les avez-vous admirés cette année ? Si ce n’est pas encore le cas, ne manquez pas ces représentations uniques et vibrantes qui séduisent toujours petits et grands.

Partout, villes et villages se sont parés de jouets traditionnels, de décorations festives et de coffrets de gâteaux de lune, dont certains sont désormais de véritables trésors. Cette année, la fête n’a laissé personne de côté. Une mobilisation nationale s’est organisée pour apporter de la joie à des milliers d’enfants.

À titre d’exemple, le programme caritatif “Têt Trung thu cho em” (La fête de la mi-automne pour les enfants), initié par la société Bibica il y a six ans, est revenu cette année avec une ampleur renforcée grâce au soutien de la Poste vietnamienne (VNPost) et de la société BTCOM. Plus de 14.000 cadeaux - gâteaux de lune, friandises et articles pratiques – ont ainsi été distribués, en priorité aux enfants des régions reculées comme la province montagneuse de Tuyên Quang (Nord).

Les kiosques de gâteaux de lune ne fermeront pas leurs portes de sitôt. Et j’espère que, tout en parcourant ce numéro 42, vous savourerez vous aussi un délicieux gâteau, accompagné d’une tasse de thé bien chaud.

Hervé Fayet/CVN