Les beaux-arts contemporains vietnamiens enchantent à l’Asian Art de Londres

Les œuvres de quatre artistes vietnamiens contemporains ont suscité l’intérêt des collectionneurs, des maisons de vente aux enchères et des amateurs d’art du Royaume-Uni et du monde entier lors de l’exposition "Vietnam - Beauté enchanteresse", qui s’est tenue du 31 octobre au 5 novembre chez Sotheby’s, la prestigieuse Maison de vente aux enchères de Londres.

Photo : VNA/CVN

Organisée par la galerie d’art Thang Long dans le cadre de la 28e édition de la Semaine de l’art asiatique de Londres (Asian Art in London – AAL), cette exposition marque la deuxième participation de la galerie à cet événement prestigieux, après le succès de "A Glimpse of Vietnam" l’année dernière.

L’exposition présentait des œuvres remarquables de quatre peintres vietnamiens contemporains : Hông Viêt Dung (membre du Quintet), Nguyên Thanh Binh, Vu Công Diên et Ngô Van Sac.

Chaque artiste, par son style et sa technique distinctifs, offrait une perspective unique, témoignant d’une profonde sensibilité artistique face à la beauté envoûtante du Vietnam. Les œuvres instauraient un dialogue entre la nature et l’humanité dans des cadres harmonieux et sereins, incarnant une résistance discrète aux angoisses et aux turbulences du monde moderne.

À noter que la pyrogravure de Ngô Van Sac, "Indochine" (2024), a été nominée parmi les trois finalistes de la catégorie Art moderne et contemporain par les organisateurs de l’AAL 2025.

L’œuvre, ainsi que les autres créations de Ngô Van Sac réalisées par pyrogravure, ont été présentées lors de la table ronde "Tradition dans l’art contemporain" le 2 novembre chez Sotheby’s à Londres, en présence de la galerie Thang Long, de la galerie Lloyd Choi (République de Corée), de Slaats Fine Arts (Royaume-Uni) et de Schoeni Projects (Hong Kong, Chine).

L’exposition comprenait également une conférence sur l’art, mettant en lumière les œuvres des quatre artistes présentés et l’art vietnamien contemporain en général, et marquant durablement les collectionneurs et le public international.

La directrice du développement des programmes à l’AAL, Sophie Kempson, a déclaré que l’exposition de la galerie Thang Long lors de l’édition précédente de l’AAL avait suscité un vif intérêt, de nombreuses œuvres ayant été vendues à des collectionneurs, nouveaux comme fidèles. L’exposition de cette année avait attiré encore plus d’attention, plusieurs pièces ayant été acquises par de nouveaux collectionneurs.

Sophie Kempson a souligné que ces résultats témoignent de l’intérêt international croissant pour l’art vietnamien contemporain et de son potentiel sur le marché londonien.

Selon Nguyên Dinh Long, représentant la galerie Thang Long, la participation de la galerie à l’AAL visait à promouvoir davantage l’art vietnamien contemporain à l’international. Il a souligné que l’AAL offre une excellente plateforme pour présenter l’art et la culture vietnamiens aux côtés de grands centres artistiques tels que le Japon, la Chine, la République de Corée, l’Inde et le Moyen-Orient.

L’événement comprenait des expositions en galerie et d’importantes ventes aux enchères chez Sotheby’s, Bonhams et Christie’s. Ces ventes, auxquelles ont participé de nombreux collectionneurs et amateurs d’art internationaux, ont offert une occasion unique de mettre en valeur l’art vietnamien. Selon Nguyen Dinh Long, l’exposition «Vietnam - Beauté enchanteresse » a attiré des collectionneurs de nombreux pays, non seulement du Royaume-Uni et d’Europe, mais aussi des États-Unis et de pays du Moyen-Orient comme le Liban et l’Arabie saoudite, ainsi que d’autres régions d’Asie.

L’exposition a suscité un vif intérêt sur la scène artistique londonienne, avec un vernissage auquel ont assisté le président et les membres du conseil d’administration de l’AAL, des représentants de Sotheby’s et de Bonhams, des experts internationaux en art et des rédacteurs de revues d’art de renom.

Fondée en 1998, l’AAL est un événement annuel dédié à la promotion de l’art asiatique à Londres. Galeries, grandes maisons de vente aux enchères, organisations culturelles spécialisées dans l’art asiatique et chercheurs du Royaume-Uni, d’Europe et du monde entier y participent. Chaque année, les expositions et ventes aux enchères de l’AAL attirent des conservateurs de renom issus des plus grands musées et galeries, des collectionneurs, des artistes, des experts en art et des visiteurs internationaux.

Cette année, l’AAL a présenté une vingtaine d’expositions et de ventes aux enchères consacrées à l’art asiatique, notamment chinois, japonais, coréen, islamique et indien, organisées simultanément chez Sotheby’s, Bonhams et Christie’s.

VNA/CVN