Le 24e VNIFF célèbre le septième art et diffuse les valeurs culturelles vietnamiennes

Le 24 e Festival international du film vietnamien (VNIFF), est l’occasion de rendre hommage aux artistes, de célébrer la créativité et de promouvoir la fierté culturelle nationale, tout en ouvrant des perspectives de coopération entre le cinéma et le tourisme, ainsi qu’entre la culture et l’économie créative.

>> Découvrir l’art de créer un film d’animation à l’Institut français de Hanoï

>> Le cinéma vietnamien en pleine ascension : l’ère des films à cent milliards de dôngs

>> Le Ciel rouge, primé à la Berlinale 2023, ouvrira KinoFest 2025 à Hanoï

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a tenu ces propos lors d’une conférence de presse à l’occasion du 24e Festival international du film vietnamien, qui s’est déroulé mercredi 5 novembre à Hanoi.

Le vice-ministre Ta Quang Dông a souligné que le festival vise à contribuer au développement global et durable du pays.

Photo : VNA/CVN

Au fil de ses 23 éditions, le Festival international du film vietnamien est devenu un symbole de fierté pour le cinéma national. Chaque édition est l’occasion de revenir sur les réalisations du pays et de réaffirmer les progrès accomplis par le cinéma vietnamien, tout en témoignant de la confiance accordée à la jeune génération de cinéastes dans leur parcours créatif.

Se déroulant du 21 au 25 novembre à Hô Chi Minh-Ville sous le thème « Cinéma vietnamien – Développement durable et intégration internationale à l’ère du numérique », le festival met à l’honneur des œuvres exceptionnelles et affirme la résilience et l’ambition d’intégration mondiale du cinéma vietnamien à l’ère de la transformation numérique et de la mondialisation.

Selon Dang Trân Cuong, directeur général du Département du cinéma du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le comité d’organisation a reçu des candidatures comprenant 30 longs métrages, 120 documentaires, 21 films scientifiques et 32 films d’animation.

La semaine de pré-festival se déroulera du 15 au 20 novembre dans plusieurs provinces et villes, offrant au public, et notamment aux jeunes spectateurs, l’opportunité de découvrir l’histoire, la culture et les valeurs humaines à travers 15 films projetés gratuitement.

Dans le cadre du festival, trois séminaires et ateliers seront organisés, portant sur des thèmes tels que : le développement de l’industrie cinématographique à l’ère moderne, la situation actuelle et les solutions pour attirer les équipes de tournage dans les régions, et la valorisation des archives audiovisuelles dans le contexte actuel.

Par ailleurs, l’exposition photographique «Hô Chi Minh-Ville s’élevant avec la nation à travers le prisme du cinéma» se tiendra du 21 au 25 novembre et présentera environ 250 images illustrant le parcours de la libération et de la réunification nationale (1945-1975), de la reconstruction et du développement (1976-1985), et du renouveau et de l’intégration (1986-2025).

VNA/CVN