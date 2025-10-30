Les joueurs vietnamiens doivent marquer les esprits aux SEA Games 33

L’équipe nationale masculine de football des moins de 22 ans ambitionne de décrocher la médaille d’or aux 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), qui se dérouleront en Thaïlande en décembre.

>> La fièvre du volley-ball féminin monte avant les SEA Games 33

>> SEA Games 33 : le Vietnam vise entre 80 et 100 médailles d'or

>> Le Vietnam affrontera la Malaisie dans un duel à enjeux aux SEA Games 33

Photo : VNA/CVN

Les préparatifs débuteront en novembre, les Jeux d’Asie du Sud-Est 33 étant considérés comme la compétition la plus importante de l’équipe cette année. Dans un premier temps, le Vietnam participera à la Coupe Panda de Chine 2025, organisée par la Fédération chinoise de football (CFA), un tournoi international qui se déroulera à Chengdu, en Chine, du 10 au 19 novembre.

Cette compétition à quatre équipes réunira des formations solides de la République de Corée, de l’Ouzbékistan, de la Chine (pays hôte) et du Vietnam. Au total, 26 joueurs vietnamiens ont été convoqués pour le rassemblement de l’équipe.

Dans un second temps, l’équipe vietnamienne des moins de 22 ans participera à un stage d’entraînement dans le quartier de Vung Tàu, à Hô Chi Minh-Ville, du 23 au 29 novembre, avant de s’envoler pour la Thaïlande le 2 décembre pour les SEA Games 33.

Le tournoi masculin de football des SEA Games 33 se déroulera du 9 au 20 décembre. Le Vietnam a été placé dans le groupe B avec la Malaisie et le Laos, tandis que le groupe A comprend le pays hôte, la Thaïlande, le Cambodge et le Timor-Leste, et le groupe C, l’Indonésie (tenant du titre), le Myanmar, les Philippines et Singapour.

Pour la première fois, ce tournoi réunira 10 équipes, réparties en deux groupes de trois et un groupe de quatre. Les équipes s’affronteront dans un format de championnat, les trois vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième se qualifiant pour les demi-finales.

VNA/CVN