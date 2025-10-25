Haltérophilie : la force motrice d’une génération dorée

Portée par une relève investie et une stratégie internationale maîtrisée, l’haltérophilie vietnamienne traverse une transition délicate. La voie se dégage vers les Jeux asiatiques 2026 et les JO 2028, avec l’ambition d’y confirmer son niveau.

Photo : VNA/CVN

Début octobre, le Championnat national des clubs d’haltérophilie 2025 s’est tenu au site touristique du lac Nui Côc à Thai Nguyên (Nord). Événement annuel majeur, il vise à évaluer la qualité des athlètes, le travail de formation au niveau de base et à détecter les talents pour les équipes nationales. Cette édition a réuni 227 entraîneurs et athlètes venus de 24 provinces, villes et unités du pays.

Parmi eux, tous les regards se sont tournés vers Trinh Van Vinh. Engagé aux JO de Paris 2024 en -61 kg, il est monté en -65 kg pour s’adapter aux derniers changements du barème des catégories de poids de la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF). Pour un haltérophile, changer de catégorie ne se résume pas à prendre du poids : c’est un processus de réajustement technique, de développement de la force et de préparation mentale. En août, Trinh Van Vinh avait manqué le titre aux Championnats nationaux 2025. Il a pourtant signé un retour remarqué en décrochant l’or au Championnat national des clubs 2025. Avec un total de 282 kg, encore en deçà de son meilleur niveau, le natif de Bac Ninh envoie un signal clair : celui d’une volonté forte de revenir au sommet et de regagner la confiance de ses coéquipiers comme du staff.

Un pari stratégique en Thaïlande

Dans les faits, le passage de Trinh Van Vinh en -65 kg s’inscrit aussi dans une logique d’ouverture pour la jeune garde. En -60 kg, Duong Tuân Kiêt de l’équipe de Hanoï est monté sur la plus haute marche du podium, ne devançant son dauphin Dô Tu Tùng que d’un kilo. Un signal très encourageant : cette concurrence interne, vive et saine, nourrit l’ambition des talents et les pousse à viser plus haut.

Les orientations de développement de l’haltérophilie vietnamienne entrent dans une phase décisive en 2025. Les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en Thaïlande feront office de banc d’essai pour mesurer notre véritable niveau, d’autant que la concurrence régionale s’intensifie. Dans ce contexte, le choix de faire l’impasse sur les Championnats du monde 2025 en Norvège afin de concentrer les forces sur les SEA Games traduit une stratégie assumée des instances.

Photo : VNA/CVN

L’objectif est clair : faire des SEA Games 33 un tremplin vers les Jeux asiatiques 2026 puis les JO de Los Angeles 2028. Plutôt que d’éparpiller les effectifs et les moyens sur les Mondiaux, la priorité est donnée au théâtre régional. La montée en puissance de la Thaïlande et de l’Indonésie en atteste, avec, côté indonésien, Rizki Juniansyah, champion olympique à Paris 2024 après un record olympique, symbole de cette progression fulgurante.

Selon Nguyên Huy Hùng, responsable de la discipline au sein de l’Autorité du sport du Vietnam, le staff technique a arrêté des plans précis pour préparer minutieusement le noyau dur en vue des SEA Games 33. L’ensemble de l’équipe s’emploie à atteindre la meilleure forme possible.

Des promesses pour demain

Après les tests de forme aux tournois nationaux et au Championnat national des clubs, l’équipe vietnamienne dégagera la meilleure composition pour aborder les SEA Games 33. Au-delà des objectifs sportifs, ce rendez-vous doit aussi solidifier le socle mental en vue des grandes échéances internationales.

Malgré les contraintes et la pression, les performances des jeunes en 2025 insufflent un élan nouveau et nourrissent l’espoir. K’Duong, Hùng Van Thê, Lai Gia Thành, Quàng Thi Tâm ou encore Hà Thi Xiên brillent régulièrement aux compétitions juniors continentales et régionales. Le carton plein de 11 médailles d’or aux Championnats d’Asie juniors en juillet illustre la qualité de la formation et l’émergence d’une relève ambitieuse.

Parmi ces talents, Hùng Van Thê se détache : le jeune athlète a raflé trois médailles d’or au Kazakhstan, des résultats qui en font l’un des principaux espoirs des Jeux asiatiques de la jeunesse 2025, prévus fin octobre.

Il y a plus de douze ans, Nguyên Trân Anh Tuân s’était révélé sur cette même scène. Tous espèrent voir Van Thê marcher sur ses traces.

Phuong Nga/CVN