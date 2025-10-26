Les golfeurs vietnamiens refont le coup de l’argent aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025

Les golfeurs vietnamiens ont remporté samedi 25 octobre deux médailles d’argent lors de la troisième journée de compétition des Jeux asiatiques de la jeunesse 2025 (Asian Youth Games) à Bahreïn.

>> Nguyên Trong Hoàng et l'exploit inédit du golf vietnamien

>> Les légendes du golf entament une nouvelle rivalité sur les greens à Lâm Dông

Photo : tdtt.gov.vn/CVN

La compétition de golf s’est déroulée du 23 au 25 octobre au Royal Golf Club de Bahreïn, avec quatre épreuves : individuelle hommes, individuelle femmes, par équipes hommes et par équipes femmes.

Chez les hommes, Nguyên Tuân Anh, 16 ans, a réalisé un superbe dernier tour de 66 (-6), avec sept birdies et un bogey, manquant de peu la médaille d’or face au Chinois Han Jin, qui a remporté l’or avec un score de -12. Son coéquipier Doan Uy a terminé quatrième avec un score de -3.

Chez les hommes, par équipes, Nguyên Tuân Anh et Doàn Uy ont tous deux remporté l’argent avec un score de -14, laissant filer l’or remporté par la Chine avec un score de -15.

Chez les femmes, Lê Chuc An a terminé 10e avec un score de -9, tandis que Nguyên Vu Hoàng Anh et Lê Chuc An ont aidé l’équipe féminine à décrocher la cinquième place.

La délégation vietnamienne de golf aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025 est composée de quatre athlètes : Doàn Uy et Nguyên Tuân Anh chez les hommes, et Lê Chuc An et Nguyên Vu Hoàng Anh chez les femmes.

Tous ont réalisé des progrès remarquables face à de solides rivaux régionaux lors du tournoi. Leurs médailles historiques marquent la première contribution du golf au palmarès du Vietnam aux Jeux asiatiques de la jeunesse et confirment le succès croissant de ce sport après ses trois médailles aux 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games).

Le golf vietnamien se tourne désormais vers les 33es SEA Games en Thaïlande en décembre, avec l’ambition de capitaliser sur ce succès et de consolider son statut international.

Les Jeux asiatiques de la jeunesse 2025 rassemblent près de 4.000 athlètes venus de plus de 40 pays et territoires. Cet événement constitue une plateforme importante pour dénicher et préparer les jeunes talents aux futurs Jeux asiatiques et Jeux olympiques.

Le Vietnam compte 50 représentants en compétition dans 11 des 28 sports organisés à Manama, dont l’athlétisme, le badminton, le ju-jitsu, la boxe, le judo, la lutte, l’haltérophilie, le taekwondo, le golf, le cyclisme et le muay thaï.

VNA/CVN