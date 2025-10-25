Le Vietnam ouvre son compteur aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025 à Bahreïn

Des taekwondoïstes vietnamiens ont remporté vendredi 24 octobre une médaille d’argent et deux de bronze pour le Vietnam aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025 (ASIAD Youth 2025) à Bahreïn.

Hoàng Thi Thu Huyên, 14 ans, a notamment remporté la médaille d’argent dans la catégorie féminine des 44 kg après une performance impressionnante, s’imposant face à trois adversaires pour atteindre la finale face à une Kazakhe.

Confrontée à une adversaire plus expérimentée, Thu Huyên a livré une bataille acharnée, mais s’est inclinée 0-2, décrochant ainsi une médaille d’argent bien méritée.

Les deux médailles de bronze ont été remportées par Bùi Mai Phuong chez les femmes de plus de 63 kg et Trân Hô Nhân Van chez les hommes de plus de 73 kg.

Le 24 octobre à 20h45, le Vietnam occupait la 17e place au classement général des médailles, avec une médaille d’argent et deux médailles de bronze. Ce sont les premières médailles du Vietnam aux Jeux asiatiques de la jeunesse de 2025, qui se déroulent à Bahreïn.

Les Jeux asiatiques de la Jeunesse de 2025 accueillent plus de 40 pays et territoires, avec des compétitions dans de nombreuses disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques de la jeunesse. Cet événement constitue une plateforme importante pour dénicher et préparer les jeunes talents aux futurs Jeux asiatiques et Jeux olympiques.

Le Vietnam a aligné 50 athlètes, participant à 11 des 28 sports des Jeux asiatiques de la jeunesse 2025, dont l’athlétisme, le badminton, le ju-jitsu, la boxe, le judo, la lutte, l’haltérophilie, le taekwondo, le golf, le cyclisme et le muay thaï.

