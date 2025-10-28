Le golfeur Lê Khanh Hung sort du désert au Championnat amateur Asie-Pacifique à Dubaï

>> Près de 150 golfeurs participent au championnat de golf BRG Open à Dà Nang
|Le golfeur vietnamien Lê Khanh Hung réalise le meilleur résultat du Vietnam au Championnat amateur Asie-Pacifique 2025.
|Photo : TP/CVN
Le précédent meilleur résultat était celui de Nguyên Anh Minh, septième ex-aequo, lors de l’AAC 2023 au Royal Melbourne Golf Club, en Australie.
Sur quatre tours, Lê Khanh Hung a enregistré des scores de 66-67-73-71, terminant avec un total de -11.
"J’ai essayé de rester concentré tout au long du tournoi et, même si je n’ai pas réussi à obtenir le meilleur résultat, je suis fier d’avoir tout donné. Ce résultat sera une grande motivation pour les prochains Jeux d’Asie du Sud-Est", a-t-il déclaré.
L’autre représentant du Vietnam, Nguyên Duc Son, a réalisé un retour en force après avoir manqué le cut en 2024. Il a terminé les quatre tours cette année et a terminé 42e ex-aequo.
L’AAC 2025 s’est conclue par la victoire du Thaïlandais Fifa Laopakdee. Après avoir égalé le Japonais Taisei Nagasaki à -15, les deux golfeurs se sont qualifiés pour les playoffs. Laopakdee a réalisé un birdie au troisième trou supplémentaire, devenant ainsi le premier golfeur thaïlandais à remporter l’AAC.
Cette victoire lui permet d’accéder au Masters et à l’Open 2025, et il sera un concurrent à surveiller pour les golfeurs vietnamiens aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33).
L’APAC a été créée par la Confédération de golf d’Asie-Pacifique en 2009 pour développer davantage le golf amateur dans la région Asie-Pacifique. Elle est actuellement sponsorisée par deux organisateurs de tournois majeurs, Augusta National en Géorgie (États-Unis) (Masters) et Royal & Ancient en Écosse (Open).
L’édition de cette année a réuni 120 golfeurs, principalement sélectionnés grâce aux classements mondiaux de golf amateur.
VNA/CVN