Le golfeur Lê Khanh Hung sort du désert au Championnat amateur Asie-Pacifique à Dubaï

Le golfeur vietnamien Lê Khanh Hung, 17 ans, a terminé cinquième ex-aequo au Championnat amateur Asie-Pacifique (AAC) 2025, organisé au parcours Majlis de l’Emirates Golf Club à Dubaï, marquant ainsi la meilleure performance d’un golfeur vietnamien lors de ce tournoi.

Le golfeur vietnamien Lê Khanh Hung réalise le meilleur résultat du Vietnam au Championnat amateur Asie-Pacifique 2025.
Photo : TP/CVN

Le précédent meilleur résultat était celui de Nguyên Anh Minh, septième ex-aequo, lors de l’AAC 2023 au Royal Melbourne Golf Club, en Australie.

Sur quatre tours, Lê Khanh Hung a enregistré des scores de 66-67-73-71, terminant avec un total de -11.

"J’ai essayé de rester concentré tout au long du tournoi et, même si je n’ai pas réussi à obtenir le meilleur résultat, je suis fier d’avoir tout donné. Ce résultat sera une grande motivation pour les prochains Jeux d’Asie du Sud-Est", a-t-il déclaré.

L’autre représentant du Vietnam, Nguyên Duc Son, a réalisé un retour en force après avoir manqué le cut en 2024. Il a terminé les quatre tours cette année et a terminé 42e ex-aequo.

L’AAC 2025 s’est conclue par la victoire du Thaïlandais Fifa Laopakdee. Après avoir égalé le Japonais Taisei Nagasaki à -15, les deux golfeurs se sont qualifiés pour les playoffs. Laopakdee a réalisé un birdie au troisième trou supplémentaire, devenant ainsi le premier golfeur thaïlandais à remporter l’AAC.

Cette victoire lui permet d’accéder au Masters et à l’Open 2025, et il sera un concurrent à surveiller pour les golfeurs vietnamiens aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33).

L’APAC a été créée par la Confédération de golf d’Asie-Pacifique en 2009 pour développer davantage le golf amateur dans la région Asie-Pacifique. Elle est actuellement sponsorisée par deux organisateurs de tournois majeurs, Augusta National en Géorgie (États-Unis) (Masters) et Royal & Ancient en Écosse (Open).

L’édition de cette année a réuni 120 golfeurs, principalement sélectionnés grâce aux classements mondiaux de golf amateur.

VNA/CVN

