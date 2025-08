SEA Games 33 : le Vietnam vise entre 80 et 100 médailles d'or

Avec plus d’un millier de membres mobilisés et une stratégie de préparation millimétrée, la délégation vietnamienne affiche ses ambitions : affirmer son leadership lors des 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) prévus en décembre prochain en Thaïlande.

Le secteur des sports et de l’éducation physique affiche de grandes ambitions pour les SEA Games 33, qui se tiendront du 9 au 20 décembre à Bangkok, Chonburi et Songkhla en Thaïlande. L’objectif national est clair : figurer dans le peloton de tête du classement général en décrochant 80 à 100 médailles d’or.

Le Vietnam place de grands espoirs dans des disciplines de force telles que l’athlétisme, le karaté et la lutte, tout en souhaitant améliorer ses performances dans des sports clés comme la boxe, le cyclisme, la natation, le tir et l’escrime.

Cette édition des SEA Games réunira des athlètes de 11 pays d’Asie du Sud-Est, qui s’affronteront dans 585 épreuves couvrant 66 disciplines sportives. Si la compétition s’annonce passionnante, elle s’annonce également relevée pour la délégation vietnamienne, confrontée à de nombreux défis.

Édition de tous les défis

Organisés en Thaïlande, principal rival du Vietnam dans la région, ces Jeux représentent un véritable test pour le sport vietnamien. D’autres nations telles que l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et les Philippines ont elles aussi effectué des investissements significatifs dans les infrastructures, la nutrition et les conditions d’entraînement de leurs sportifs.

Autre difficulté majeure : plusieurs disciplines dans lesquelles le pays excelle, à l’image du Vovinam ou de la danse sportive, ne figurent pas au programme officiel de cette édition. Par ailleurs, le nombre d’épreuves et d’athlètes autorisés dans des sports comme le judo, le tir, la boxe, le wushu, le taekwondo, l’aérobic, le billard, le muay thaï ou le pencak silat a été réduit. Une contrainte qui complique la tâche pour atteindre les objectifs de médailles.

Face à ces défis, l’Autorité du sport du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a élaboré une stratégie adaptée : investir dans les disciplines où le pays possède un fort potentiel de médailles, envoyer les meilleurs athlètes s’entraîner et concourir à l’international, et renforcer la préparation technique et mentale des sportifs.

Préparation rigoureuse et stratégies ciblées

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, également président du Comité olympique vietnamien, Nguyên Van Hùng, a insisté sur la nécessité de mener une stratégie à long terme : sélectionner les disciplines capables de rivaliser au niveau continental et olympique, investir précocement dans les sports à fort potentiel de percée, et repérer les jeunes talents prometteurs.

La gestion, le suivi, ainsi que la qualité des conditions d’entraînement, de compétition et de nutrition des athlètes font également l’objet d’une attention accrue.

Selon Hoàng Quôc Vinh, chef du Département des sports de haut niveau, relevant de l’Autorité du sport du Vietnam, tous les athlètes, des disciplines phares aux sports présents dans le système d’élite, finalisent actuellement leurs plans d’entraînement et de compétition afin de préparer au mieux la délégation vietnamienne pour les grands rendez-vous internationaux, au premier rang desquels figurent les SEA Games 33 en Thaïlande fin 2025 et les Jeux asiatiques 2026 au Japon.

Dans la foulée des Jeux olympiques d’été de Paris 2024, le Département général des sports et de l’éducation physique du Vietnam a lancé une vaste opération de révision et d’évaluation des effectifs, afin de garantir une préparation optimale aux SEA Games 33. Très tôt, toutes les conditions techniques et organisationnelles ont été minutieusement mises en place.

La délégation vietnamienne comptera plus de 1.000 membres à Bangkok, Chonburi et Songkhla, parmi lesquels des athlètes, entraîneurs, experts, officiels, médecins et soignants. Le Vietnam sera en lice dans 45 des 66 disciplines et sous-disciplines au programme. Sur ce total, 40 disciplines bénéficient de financements publics, tandis que cinq autres - billard, patinage artistique, e-sport, baseball/softball et arts martiaux mixtes - sont soutenues via des fonds privés.

Trois grands groupes de disciplines

Pour optimiser la préparation et viser le sommet du classement, les disciplines ont été réparties en trois grands groupes :

Groupe 1 : les sports à tradition victorieuse et à fort potentiel de médailles d’or, tels que l’athlétisme, le football, la natation, le tir, la lutte, le taekwondo, le karaté, l’haltérophilie, l’escrime, le canoë, l’aviron, la gymnastique artistique, la boxe, le judo, le jujitsu, la pétanque, le wushu, le muay thaï, le cyclisme, les échecs, le tir à l’arc, le pencak silat, le tennis de table, l’aérobic, les sports combinés, le volley-ball en salle, le golf, le handball, le basket-ball 3x3, le sepak takraw.

Groupe 2 : les sports avec un solide potentiel de podium, comme le tennis, le basket-ball 5x5, le plongeon, la gymnastique rythmique, le badminton, le beach-volley, la voile, le bowling, le roller.

Groupe 3 : les sports bénéficiant d’un financement socialisé, tels que le billard, le patinage artistique, l’e-sport, le baseball/softball et les arts martiaux mixtes.

Parallèlement à cette classification, le renforcement de l’entraînement, tant au Vietnam qu’à l’étranger, a été intensifié pour tous les sportifs. Les équipes phares bénéficient d’in-vestissements ciblés en matière de préparation technique, de logistique, de nutrition, d’équipements, de suivi médical et de récupération. L’objectif : créer un climat positif, minimiser la pression liée aux résultats et maximiser les chances de réussite.

Les SEA Games 33 en Thaïlande ne sont pas qu’une compétition sportive régionale : il s’agit d’un jalon stratégique pour le sport vietnamien, qui entend capitaliser sur ses succès récents - dont sa place de leader lors des SEA Games 31 (à domicile) et 32 au Cambodge. Ce nouveau défi s’accompagne d’attentes élevées et de nombreuses difficultés, tant objectives que subjectives.

Néanmoins, grâce à une préparation rigoureuse, une mobilisation massive et une stratégie cohérente, le Vietnam aborde ce rendez-vous avec confiance et ambition. Plus qu’une quête de médailles, c’est l’occasion pour le pays d’affirmer, une fois encore, sa place de choix sur la scène sportive d’Asie du Sud-Est.

