L’haltérophile Nguyên Thành Duy bat le record d’Asie et rafle l’or à Bahreïn

L’athlète vietnamien Nguyên Thành Duy, âgé de 16 ans, a battu le record d’Asie chez les jeunes à l’épaulé-jeté (65 kg) et a offert au Vietnam la première médaille d’or aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025, le soir du 27 octobre à Bahreïn.

En compétition dans la catégorie des 65 kg hommes, Nguyên Thành Duy n’a pas trop impressionné lors de son entame, trébuchant sur 118 kg à l’épaulé-jeté. Il a par la suite assuré une barre à 120 kg au deuxième essai mais a faibli à sa troisième tentative à 124 kg. Ce résultat n’a pas suscité beaucoup d’espoir lorsque ses trois adversaires avaient déjà soulevé plus de 120 kg.

À l’épaulé-jeté, il a fait preuve d’un élan physique impressionnant. Sous la pression de la concurrence de l’épreuve de force, Nguyên Thành Duy a dû s’inscrire en 152 kg dès son premier essai, mais sans succès.

Mais l’haltérophile vietnamien s’est relevé lors de l’essai suivant avec une détermination incroyable. S’avançant lentement vers le plateau, s’inclinant ensuite, plaçant ses mains sur la barre, il a réussi à soulever 153 kg au terme d’un mouvement très dynamique.

Lors de l’ultime tentative, Nguyên Thành Duy a pris un risque en s’inscrivant en 156 kg qui s’est révélé gagnant. Après avoir réalisé un total de 276 kg dans la catégorie des 65 kg hommes, il a permis à la délégation vietnamienne de remporter sa première médaille d’or aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025.

La médaille d’argent est revenue à Beibarys Yerseit (Ouzbékistan, 275 kg) et la médaille de bronze à Choe Jin Myong (République populaire démocratique de Corée, 274 kg).

La délégation vietnamienne a participé aux Jeux asiatiques de la jeunesse de 2025 avec 50 athlètes en lice dans dans 11 sports. À ce jour, outre la médaille d’or de Nguyên Thành Duy, la délégation vietnamienne a obtenu 5 médailles d’argent et 6 médailles de bronze.

