Près de 300 athlètes participent au tournoi international de badminton à Ninh Binh

Du 21 au 26 octobre, le Service de la culture et des sports de la province de Ninh Binh (Nord), en coordination avec la Fédération vietnamienne de badminton, organise le tournoi international "LI-NING Vietnam International Series 2025" au Palais des Sports de Ninh Binh. Il s’agit d’une compétition de niveau 2 reconnue par la Fédération mondiale de badminton (BWF).

>> Badminton : 300 athlètes au tournoi international Yonex-Sunrise Vietnam Open 2025

>> Yonex-Sunrise Open Vietnam 2025 : Nguyên Thuy Linh échoue en finale

>> Nguyên Thùy Linh termine vice-championne du Vietnam Open 2025

L’édition 2025 réunit près de 300 athlètes venus de 19 pays et territoires : Australie, Canada, États-Unis, Îles Cook, Allemagne, Indonésie, Inde, Japon, Kazakhstan, Laos, Malaisie, Myanmar, République populaire démocratique de Corée (RPDC), Singapour, Thaïlande, Taipei (Chine), Émirats arabes unis, Venezuela et Vietnam - pays hôte.

Photo : VNA/CVN

Les compétitions se déroulent dans cinq catégories : simple messieurs, simple dames, double messieurs, double dames et double mixte.

Ce tournoi, étape importante du calendrier international, offre aux joueurs l’occasion de se mesurer, de cumuler des points officiels BWF et d’améliorer leur classement mondial. Il favorise également les échanges sportifs, le partage d’expériences et le renforcement de la solidarité entre les athlètes, contribuant ainsi au développement du badminton au Vietnam et à la promotion du sport au sein de la communauté.

Le tournoi "LI-NING Vietnam International Series 2025" promet des rencontres de haut niveau, spectaculaires et intenses, tout en mettant en valeur la beauté des paysages et l’hospitalité de Ninh Binh auprès des amis et visiteurs internationaux.

VNA/CVN