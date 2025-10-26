Les légendes du football Kaka et Luis Figo chaussent les crampons au FC Pro Festival 2025

Deux légendes du football, Kaka (Brésil) et Luis Figo (Portugal), participeront au FC Pro Festival 2025, un événement e-sport international organisé par EA Sports FC Mobile pour la première fois au Vietnam.

>> Le Vietnam progresse à la 111e place au dernier classement mondial FIFA

>> Tournoi de football UAVF - NNB 2025 : un festival célébrant l’amitié vietnamo-franco-européenne

>> Le Vietnam affrontera la Malaisie dans un duel à enjeux aux SEA Games 33

Photo: comité d'organisation/CVN

L’événement, prévu du 6 au 9 novembre au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville, proposera une série de compétitions internationales d’e-sport et d’activités de divertissement.

Le FC Pro Festival 2025 réunira 20 joueurs de football mobile de haut niveau représentant 12 pays, dont le Brésil, la Chine, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, la Serbie, la Thaïlande, le Mexique, les États-Unis et le Vietnam, qui s’affronteront pour le titre de Champion du monde FC Mobile et une dotation totale de 50.000 dollars.

Selon les organisateurs, tous les matchs seront diffusés en direct sur les plateformes officielles d’EA Sports FC Mobile Vietnam, permettant aux fans de suivre et de soutenir les représentants vietnamiens lors de leurs compétitions internationales.

Le point d’orgue du festival sera le Legend Match, un match amical opposant deux Ballons d’Or de renommée mondiale : Kaka (2007) et Luis Figo (2000). Leur apparition conjointe marque un moment rare et passionnant pour les supporters vietnamiens, fusionnant les univers du football et de l’e-sport en un événement spectaculaire.

Les visiteurs pourront également profiter de nombreuses expériences interactives, notamment une zone de défis footballistiques, des mini-jeux exclusifs FC Mobile et des expositions de trophées de football mondial, tels que le Silver Plate de la Bundesliga et la Coupe du Championnat de Serie A. Les participants recevront également des cadeaux en jeu et des souvenirs en édition limitée, disponibles exclusivement lors de l’événement.

Pour couronner le tout, le festival proposera des concerts, notamment la première de la chanson officielle "FC Pro Festival 2025", interprétée lors de la cérémonie de clôture le 9 novembre, juste avant le couronnement des champions du monde du FC Mobile 2025.

VNA/CVN