Mondiaux de taekwondo 2025 : les Vietnamiennes mènent la danse

L’équipe vietnamienne enverra 10 athlètes de haut niveau participer aux Championnats du monde de taekwondo 2025 à Wuxi, en Chine, du 24 au 30 octobre, avec pour objectif d’obtenir les meilleurs résultats possibles.

Photo : FBNV/CVN

L’équipe d’entraîneurs a soigneusement sélectionné les participants, dont trois athlètes féminines de premier plan : Truong Thi Kim Tuyên (49 kg femmes), Bac Thi Khiêm (67 kg femmes) et Pham Ngoc Châm (62 kg femmes), ainsi que les athlètes Nguyên Hông Trong (54 kg hommes), Dinh Công Khoa (58 kg hommes) et Lê Tuân (63 kg hommes).

Les Championnats du monde de taekwondo 2025 devraient rassembler 991 athlètes issus de 180 fédérations nationales à Wuxi pour une semaine intense de compétition, entre vitesse, précision et puissance, confirmant l’expansion mondiale et l’inclusivité du sport.

Pour l’équipe vietnamienne, l’édition 2025 sera la dernière compétition internationale avant les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games), une belle occasion d’acquérir de l’expérience en compétition, d’améliorer leurs performances et de décrocher les prestigieuses médailles.

L’équipe se prépare activement pour cet événement. L’année dernière, Bac Thi Khiêm a remporté l’or aux Championnats d’Asie 2024 à Dà Nang, tandis que Truong Thi Kim Tuyên et Pham Ngoc Châm ont décroché le bronze. Elles sont des athlètes clés pour les 33es SEA Games.

"Les Championnats du monde 2025 accueilleront les meilleurs athlètes d’Asie et du monde entier, dont des champions olympiques. C’est une excellente occasion pour nos athlètes de perfectionner leurs compétences", a déclaré un représentant de l’équipe d’entraîneurs de taekwondo vietnamienne.

Les Championnats du monde de Wuxi 2025 s’annoncent comme un nouveau test de haut niveau pour le Vietnam, avec au programme 16 épreuves de taekwondo, huit masculines et huit féminines, et classées par catégories de poids dont chacune portera son lot de suspense et d’attentes.

VNA/CVN