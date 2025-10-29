La Coupe de l’ASEAN de la FIFA, un tournant pour le football régional

Le football en Asie du Sud-Est s’apprête à connaître un essor considérable suite à la confirmation par la FIFA et l’ASEAN du lancement de la Coupe de l’ASEAN de la FIFA, un nouveau tournoi destiné à accélérer la croissance de ce sport dans toute la région.

La FIFA, instance dirigeante du football mondial, a annoncé la tenue de la compétition suite à la signature d’un protocole d’accord renouvelé entre la FIFA et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), prolongeant leur partenariat pour un deuxième mandat de cinq ans lors du 47e Sommet de l’ASEAN en Malaisie, le 26 octobre.

Le nouveau protocole d’accord,, signé par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, s’inscrit dans la continuité de l’accord initial conclu en novembre 2019, qui a donné lieu à la mise en œuvre de diverses initiatives telles que le programme FIFA Football for Schools, des campagnes de communication conjointes sur la santé et des ateliers sur des thèmes clés liés à l’éducation et au développement dans toute la région de l’Asie du Sud-Est.

"En unissant leurs forces dans le cadre de cet accord, la FIFA et l’ASEAN souhaitent faire du football un vecteur d’espoir et de joie pour des millions d’enfants et de jeunes dans toute l’Asie du Sud-Est", a déclaré Gianni Infantino, cité sur le site Web de la FIFA. "Grâce à cette collaboration, la FIFA et l’ASEAN œuvreront à accélérer le développement du football, à soutenir le progrès social et à promouvoir des modes de vie plus sains dans la région".

Suite à ce renouvellement du protocole d’accord pour cinq ans, la Coupe de l’ASEAN de la FIFA sera organisée pour les onze pays d’Asie du Sud-Est, après l’adhésion officielle du Timor-Leste à l’ASEAN le même jour.

"C’est avec grand plaisir que nous poursuivons notre soutien à la communauté de l’ASEAN avec le lancement de la Coupe de l’ASEAN de la FIFA", a déclaré le président de la FIFA.

Signé pour cinq ans, ce protocole d’accord entend approfondir la coopération entre la FIFA et l’ASEAN en mettant le football au service de la société, autour de cinq grands objectifs : garantir l’intégrité du sport, favoriser le développement social et économique, promouvoir le football dans toutes ses dimensions, sur comme en dehors du terrain, renforcer l’inclusion et encourager la résilience climatique.

"Cette compétition viendra enrichir le calendrier footballistique régional et aura un impact non seulement en Asie du Sud-Est, mais permettra également aux meilleurs joueurs de la région ASEAN de rayonner sur la scène internationale. Cette nouvelle compétition constituera un formidable vecteur de rassemblement pour les nations de la région et promet d’être un grand succès, en favorisant la promotion du football international et le développement du beau jeu dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est", a indiqué Gianni Infantino.

La FIFA collaborera avec toutes les parties prenantes, y compris la Confédération asiatique de football, la Fédération de football d’Asie du Sud-Est et les associations membres de la FIFA des États membres de l’ASEAN, le format précis de la compétition devant être finalisé prochainement.

Le président de la FIFA a fait savoir que l’événement sera inscrit au calendrier international de la FIFA afin de maximiser son impact dans une région qui compte environ 700 millions d’habitants. "Nous lançons cette compétition pour donner un véritable coup de pouce au football, en mettant en vedette les meilleurs joueurs dans le cadre du calendrier international de la FIFA, afin de lui assurer un impact significatif dans la région et de le faire rayonner sur la scène mondiale", a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse malaisienne Bernama "Le football unit le monde et, avec les 11 pays de l’ASEAN, nous créons la Coupe de l’ASEAN de la FIFA. Ce tournoi rassemblera la région et sera un immense succès".

Le premier pilier est bien sûr l’intégrité du jeu. Le second est de garantir un environnement sûr et sécurisé pour les matchs. Le troisième axe prioritaire est l’éducation, la promotion de l’apprentissage par le football et le développement des filles, des garçons, des femmes et des hommes dans toute la région.

L’Asie du Sud-Est accueille déjà le Championnat de l’ASEAN, organisé tous les deux ans par la Fédération de football de l’ASEAN. Ce tournoi, dominé ces dernières années par le Vietnam et la Thaïlande, jouit d’un grand prestige régional.

Académie de football FIFA au Vietnam

Lors du sommet, Gianni Infantino a rencontré le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. Il a salué les efforts du Vietnam pour développer son football national et lui a apporté son soutien, soulignant les progrès impressionnants du pays et les améliorations significatives des joueurs, tant sur le plan physique que technique, ces dernières années. Il a déclaré espérer la création d’une académie de football FIFA au Vietnam, ce qui contribuerait à élever le niveau du football vietnamien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le président de la FIFA pour son soutien au Vietnam et a exprimé l’espoir qu’il continuerait à soutenir le football vietnamien et à faciliter ses échanges avec le football italien, l’une des nations phares du football mondial. Le chef du gouvernement vietnamien a également invité le président de la FIFA à se rendre prochainement au Vietnam, invitation que Gianni Infantino a acceptée.

