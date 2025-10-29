Jeux asiatiques de la jeunesse 2025 : l’haltérophile Y Liên remporte une médaille d'argent

L’haltérophile vietnamienne Y Liên a décroché mardi 28 octobre une médaille d’argent et une de bronze pour le Vietnam aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025, en cours à Bahreïn, confirmant l’excellente performance du Vietnam en haltérophilie.

Concourant dans la catégorie des moins de 53 kg, Y Liên, née en 2008, abordait la compétition avec confiance, forte de ses excellents résultats aux championnats d’Asie et du monde juniors de la même année.

Photo : BHL/CVN

Malgré deux échecs à ses deux premières tentatives à l’épaulé-jeté, Y Liên a réussi à soulever 106 kg à son dernier essai, décrochant ainsi la médaille d’argent, derrière Pak Hae Yon de la République populaire démocratique de Corée, qui a remporté l’or avec 107 kg.

Quelques minutes plus tôt, Y Liên avait également remporté une médaille de bronze à l’arraché après trois tentatives. Malgré un premier essai manqué à 78 kg, elle a réussi les deux suivants, terminant avec 82 kg et remportant ainsi une médaille de bronze. L’haltérophile Pak Hae Yon a dominé l’épreuve de l’arraché avec 88 kg.

Aux Jeux asiatiques de la jeunesse, les médailles d’haltérophilie sont décernées séparément pour l’arraché et l’épaulé-jeté, offrant ainsi aux athlètes davantage d’opportunités de médailles.

Grâce aux deux médailles de Y Liên, l’équipe vietnamienne d’haltérophilie a conclu sa participation aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025 avec quatre athlètes médaillés : une médaille d’or, une d’argent et trois de bronze.

Au 28 octobre à 18h40, le Vietnam comptait une médaille d’or, six d’argent et sept de bronze, se classant 19e au tableau des médailles.

Les Jeux asiatiques de la jeunesse 2025, qui rassemblent de jeunes athlètes de plus de 40 pays et territoires, se termineront le 31 octobre.

VNA/CVN