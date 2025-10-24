Le Vietnam triomphe au 7e Championnat asiatique de danse du dragon et du lion

L’équipe vietnamienne de danse du lion et du dragon a remporté deux médailles d’or et une d’argent au Championnat d’Asie de danse du lion et du dragon 2025, qui s’est récemment terminé en Indonésie.

L’équipe vietnamienne a remporté l’or en danse du lion à perche haute et en danse du lion de vitesse, ainsi que l’argent en danse du dragon de vitesse.

Le 7e Championnat asiatique de danse du dragon et du lion a réuni plus de 300 athlètes venus de Malaisie, de Singapour, de Macao (Chine), de Hong Kong (Chine), des Philippines, du Vietnam et de l’Indonésie, pays hôte.

Créée en 2023, la Fédération vietnamienne de danse du lion et du dragon promeut des programmes d’entraînement et des compétitions nationales afin de développer ce sport à l’échelle nationale.

Conformément au règlement général publié par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Autorité des sports du Vietnam, la danse du lion et du dragon restera une épreuve officielle des 10es Jeux sportifs nationaux en novembre 2026 à Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai et Dông Thap.

