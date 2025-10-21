Le Vietnam affrontera la Malaisie dans un duel à enjeux aux SEA Games 33

Le Vietnam affrontera la Malaisie pour retrouver la plus haute marche du podium lors des 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), auxquels participeront les équipes de football U22 de tous les pays, en décembre en Thaïlande.

Photo : VFF/CVN

La reconquête de l’or du Vietnam en football aux SEA Games 33 a pris un tournant dramatique après avoir été tiré au sort contre la Malaisie et le Laos, dans le groupe B du tournoi masculin des moins de 22 ans, qui se tiendra en décembre en Thaïlande.

Le tirage au sort, effectué le 19 octobre à Bangkok, a donné lieu à une rencontre à enjeux élevés entre le Vietnam et la Malaisie, une équipe encore sous le choc d’un récent scandale qui a vu sept de ses joueurs suspendus et sa fédération de football condamnée par la FIFA à une amende pour falsification de documents de naturalisation.

La controverse remonte aux qualifications pour la Coupe d’Asie 2027 en juin, lorsque des joueurs malaisiens inéligibles ont participé à une victoire 4-0 contre le Vietnam. Bien que la Malaisie soupçonne la Fédération vietnamienne de football (VFF) d’avoir déposé la plainte ayant mené à l’enquête, la FIFA a confirmé avoir agi de manière indépendante.

L’affrontement imminent aux Jeux d’Asie du Sud-Est a donc pris une intensité accrue, accentuant une rivalité régionale déjà féroce.

Historiquement, les deux équipes ont affiché un bilan compétitif. Le Vietnam a perdu 1-2 contre la Malaisie lors de ses débuts aux SEA Games en 1991, s’est imposé 2-0 en 1995 et a de nouveau perdu 0-1 en 1997. Sur l’ensemble des rencontres aux SEA Games, le Vietnam a enregistré six victoires et trois défaites contre la Malaisie.

Le Laos, également placé dans le groupe B, semble représenter un défi moins redoutable - le Vietnam a remporté ses dix rencontres aux SEA Games - mais les analystes notent que le Laos a réalisé des progrès significatifs récemment, réduisant l’écart avec les poids lourds de la région.

La Thaïlande, pays hôte, est en tête du groupe A aux côtés du Cambodge et du Timor-Leste, tandis que l’Indonésie, championne en titre, affrontera le Myanmar, les Philippines et Singapour dans le groupe C.

Pour la première fois, la compétition masculine de football se déroulera en trois groupes au lieu des deux habituels. La première équipe de chaque groupe, ainsi que la meilleure deuxième, se qualifieront pour la phase à élimination directe.

Les matchs de groupe se dérouleront du 3 au 18 décembre dans les provinces de Songkhla et de Chiang Mai, les demi-finales et la finale se déroulant au stade Rajamangala de Bangkok.

Le Vietnam, médaillé d’or aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est à domicile, tentera de reconquérir la plus haute marche du podium après sa défaite 2-3 face à l’Indonésie en demi-finale de la 32e édition au Cambodge.

Photo : VFF/CVN

Du côté féminin, le Vietnam s’apprête également à défendre son titre. Les championnes en titre sont dans le groupe B, qui comprend également les prétendantes au titre, le Myanmar et les Philippines, ainsi que la Malaisie.

Le Vietnam, tête de série numéro 1, est l’équipe la plus titrée avec huit médailles d’or. Il a également établi un record en remportant quatre titres consécutifs aux Jeux d’Asie du Sud-Est de 2017 à 2023.

Le Myanmar est le médaillé d’argent en titre du tournoi, après avoir perdu 0-2 contre le Vietnam en finale il y a deux ans à Phnom Penh.

Les Philippines ont été championnes d’Asie du Sud-Est en 2022 et ont remporté la médaille de bronze lors des 31e Jeux.

Le groupe A comprend la Thaïlande, le Cambodge, Singapour et l’Indonésie.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Les matchs se dérouleront à Chonburi du 4 au 17 décembre.

L’entraîneur Mai Duc Chung réunira ses 27 joueuses pour un entraînement cette semaine à Hanoï. Il emmènera son équipe au Japon pour un entraînement à partir du 20 novembre, où elle disputera trois matchs amicaux contre des clubs féminins japonais de premier plan afin d’améliorer ses performances.

"Les équipes ont bénéficié d’un soutien important pour progresser. Le Myanmar et les Philippines, notamment, disposent de joueuses naturalisées de qualité. Mais les joueuses vietnamiennes ont un mental d’acier, de l’ingéniosité et une grande adaptabilité tactique", a-t-il indiqué.

VNA/CVN