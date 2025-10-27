Les Vietnamiens sur tous les tableaux aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025

Les athlètes vietnamiens ont ajouté deux médailles supplémentaires dimanche 26 octobre, portant leur palmarès à dix titres après quatre jours de compétition aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025 (Asian Youth Games) à Bahreïn.

>> Le Vietnam ouvre son compteur aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025 à Bahreïn

>> Les golfeurs vietnamiens refont le coup de l’argent aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025

Photo : thethaovanhoa.vn/CVN

Dans l’épreuve féminine de muay 48 kg (14-15 ans), Nguyên Thi Thu Phuong a remporté l’argent après s’être inclinée 26-30 face à l’Iranienne Rozhan Behnami en finale.

L’haltérophile Dào Thi Yên a quant à elle décroché le bronze dans la catégorie féminine des 44 kg avec un total de 141 kg.

Le Vietnam avait auparavant raflé quatre médailles d’argent en golf, en athlétisme et en taekwondo, ainsi que quatre médailles de bronze en muay thaï et en taekwondo.

Jusqu’à dimanche 26 octobre, la délégation vietnamienne composée de 50 représentants en compétition dans 11 des 28 sports, a obtenu cinq médailles d’argent et cinq de bronze, se classant provisoirement 22e au classement général.

Les Jeux asiatiques de la jeunesse de 2025, qui rassemblent de jeunes athlètes de plus de 40 pays et territoires, se termineront le 31 octobre.

VNA/CVN