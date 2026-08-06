Un pétrolier signale une explosion au large d'Aden, l'équipage sain et sauf

Un pétrolier a signalé avoir entendu mercredi 5 août une forte explosion alors qu'il naviguait dans le golfe d'Aden, au large de la côte Sud du Yémen. Ce nouvel incident survient dans un contexte de tensions maritimes accrues à la suite de la reprise de la campagne des houthis contre le trafic maritime.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Bureau des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO) a indiqué sur le réseau social X que l'incident s'était produit à environ 95 milles marins au Sud-Est d'Aden.

''Le capitaine d'un pétrolier a signalé avoir entendu une forte explosion à proximité immédiate du navire'', a-t-il déclaré, ajoutant que tous les membres d'équipage étaient sains et saufs.

Des habitants de Mukayras, une zone contrôlée par les houthis dans la province d'al-Bayda, dans le Centre du Yémen, ont déclaré avoir reçu des informations indiquant que les houthis avaient tiré un missile depuis cette zone vers le golfe d'Aden.

On ignore pour le moment si ces deux incidents sont liés. Les houthis n'en ont pas encore revendiqué la responsabilité.

Cet incident survient dans un contexte d'escalade des tensions entre les houthis et l'Arabie saoudite. Le 20 juillet, les houthis ont annoncé une interdiction de navigation visant les navires liés à l'Arabie saoudite en mer Rouge, invoquant un blocus saoudien présumé des zones qu'ils contrôlent.

Xinhua/VNA/CVN