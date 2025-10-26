Le Vietnam, star des World Travel Awards 2025

Le Vietnam s’impose aux World Travel Awards 2025, remportant plusieurs prix pour ses sites naturels d’exception. Le plateau karstique de Dông Van et le Parc de Phong Nha - Ke Bàng célèbrent leur richesse géologique et culturelle, illustrant l’engagement du pays pour un tourisme durable.

>> Son Doong figure parmi les neuf destinations dignes d’une autre planète

>> Travel+Leisure salue Son Doong comme la plus grande grotte du monde

>> La grotte de Son Doong, star d’une série israélienne de télé-réalité

>> Des touristes étrangers conquis par l’aventure à moto sur le plateau karstique de Dông Van

Le 13 octobre, à Hong Kong (Chine), le Vietnam a une fois de plus marqué son empreinte dans le secteur touristique lors des World Travel Awards (WTA) 2025 pour l’Asie et l’Océanie. Ce prestigieux événement, considéré comme les “Oscars de l’industrie du voyage”, a honoré le pays pour ses merveilles naturelles et ses efforts exemplaires en matière de tourisme durable.

Parmi les lauréats, deux joyaux naturels vietnamiens ont brillé : le plateau karstique de Dông Van, province de Tuyên Quang (Nord), et le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, province de Quang Tri (Centre). Ces sites se sont vus décerner des distinctions clés qui renforcent la place du Vietnam sur la carte mondiale du tourisme vert et culturel.

Un géoparc culturel et naturel d’exception

Photo : CTV/CVN

Inscrit au réseau mondial des géoparcs UNESCO depuis 2010, le plateau karstique de Dông Van est devenu le premier parc géologique de l’UNESCO au Vietnam et le deuxième en Asie du Sud-Est.

Situé à une altitude comprise entre 1.000 et 1.600 m, ce plateau calcaire est le plus vaste du pays, couvrant une superficie de 2.530 km². Il date du Cambrien (550 millions d’années), et comprend différentes structures géologiques telles que des karsts, des grottes et des failles importantes. Cet endroit garde encore des traces reflétant deux des cinq événements majeurs de l’histoire du monde biologique, considérés comme la limite de l’extinction de masse.

Environ 80% de la superficie du géoparc est recouverte de calcaire. On y trouve beaucoup de montagnes, dont la plus haute est le mont Meo Vac (haut de 1.971 m). Il renferme aussi de nombreux canyons, le plus profond s’appelant Tu San (profond d’environ 800 m).

Ce géoparc possède également deux réserves naturelles : celle de Du Già et la forêt de Khau Ca. Cet endroit possède une flore et une faune très riches, comprenant 289 espèces de plantes supérieures, appartenant à 83 familles. La faune sur les montagnes calcaires possède 171 espèces dans 73 familles et 24 ordres. Il existe 27 espèces, dont 17 espèces de mammifères, 2 espèces d’oiseaux et 8 espèces de reptiles. Ce sont tous des animaux rares répertoriés dans le Livre rouge du Vietnam.

Photo : TQ/CVN

La caractéristique la plus célèbre de Dông Van, ce sont les rhinopithèques. Le rhinopithèque (Rhinopithecus, nom scientifique) est un genre de singes appartenant à la famille des Cercopithecidae. Il s’agit de l’une des 25 espèces de primates les plus menacées au monde. Elle est classée parmi les plus menacées sur la Liste rouge de l’Union mondiale pour la nature et du Vietnam. On pensait que le rhinopithèque était éteint jusqu’à ce qu’il soit redécouvert au début des années 1990, uniquement dans la province de Tuyên Quang avec 200 individus.

Plus qu’un spectacle naturel, ce site est aussi un musée vivant où cohabitent 17 minorités ethniques, riches d’une diversité culturelle vibrante et préservée.

En 2019, l’UNESCO a de nouveau reconnu le plateau de Dông Van membre du réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO.

Cette année, Dông Van a été récompensé par le trophée de “Meilleure destination culturelle régionale d’Asie 2025”, un titre qui honore l’alliance rare entre patrimoine géologique et vie culturelle dynamique. Selon Nguyên Trung Ngoc, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Tuyên Quang, ce prix reflète “les efforts continus de protection de la diversité culturelle locale et de promotion d’un tourisme durable, ancré dans le respect de la nature”.

Phong Nha - Ke Bàng, royaume des grottes

Photo : VNA/CVN

À plus de 201.000 ha, le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng est un paysage de contraste. Inscrit deux fois au patrimoine mondial naturel de l’UNESCO, il est renommé pour ses réseaux de grottes grandioses, souvent qualifiées de “royaume des grottes”.

Le 3 juillet 2003, Phong Nha - Ke Bàng a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, reconnu pour sa valeur exceptionnelle en termes de géologie et de géomorphologie. Cette région, caractérisée par une morphogenèse unique sur un terrain non calcaire, se distingue par des monts de faible altitude couverts d’une végétation dense. L’érosion a sculpté des barres rocheuses le long des vallées des rivières Son et Chay. Outre son intérêt géologique, topographique et géomorphologique, ce parc offre des paysages à la fois mystérieux et majestueux.

Le relief de Phong Nha - Ke Bàng est particulièrement complexe, illustrant de nombreux changements majeurs en stratigraphie et en géomorphologie. Il témoigne d’une longue histoire naturelle, fournissant aux chercheurs des indices précieux sur l’évolution géologique et topographique de la région.

En juillet 2015, ce site a été inscrit une seconde fois sur la Liste du patrimoine mondial, cette fois pour ses richesses en biodiversité et en écologie. Le parc abrite des espèces impressionnantes, allant des éléphants, tigres et gaurs à de plus petits spécimens tels que le gecko de Phong Nha.

À ce jour, le parc a recensé près de 3.000 espèces végétales, dont cinq nouvelles découvertes, ainsi qu’environ 1.400 espèces animales, avec 38 nouvelles espèces identifiées. Y ont été cultivés plus de 91.000 plants forestiers issus de 124 espèces pour préserver la diversité génétique.

Une étude approfondie concerne notamment la population de cyprès bleus âgés de 500 ans, occupant une surface d’environ 4.000 ha. Cette espèce rare pousse principalement sur les montagnes calcaires à plus de 600 m d’altitude.

Le parc national a également sauvé plus de 1.500 animaux sauvages et relâché dans la nature 1.335 individus. Actuellement, il élève 64 animaux sauvages.

Les équipes d’exploration ont découvert 425 nouvelles grottes, dont 389 ont été mesurées, totalisant 243 km de galeries souterraines. La plus célèbre, Son Doong, est la plus grande grotte du monde. Découverte par les habitants locaux en 1990, elle a été officiellement explorée en 2009. Depuis août 2013, Son Doong est ouverte au tourisme d’aventure, attirant des visiteurs venus du monde entier.

Un tourisme responsable, écologique et de qualité

Photo : CTV/CVN

Au-delà de son réseau étendu de grottes, Phong Nha - Ke Bàng offre une expérience unique : pagayer à travers des cavernes, explorer des rivières souterraines et camper au cœur des mystérieuses galeries.

Lors des WTA 2025, le parc a obtenu le double titre de “Meilleure destination naturelle du Vietnam” et de “Meilleur parc national d’Asie”. Pham Hông Thai, directeur du conseil de gestion du parc, a souligné que “cette reconnaissance marque une étape historique”. Phong Nha - Ke Bàng, auparavant un joyau relativement préservé, s’affirme désormais comme une destination écologique de luxe, avec des projets d’éco-complexes, des séjours bien-être et des circuits d’exploration exclusifs.

Ces prestigieux prix interviennent dans un contexte de forte croissance touristique. En 2025, Phong Nha - Ke Bàng a accueilli plus de 836.900 visiteurs, dont plus de 148.000 internationaux, soit une augmentation de 18% par rapport à l’année précédente.

Le succès de ces sites s’inscrit pleinement dans la stratégie économique de Quang Tri, qui place le tourisme au cœur de ses priorités pour la période 2025 - 2030.

À Hong Kong (Chine), Vietravel s’est également distingué en recevant trois prix majeurs : “Meilleur tour-opérateur d’Asie”, “Meilleur tour-opérateur du Vietnam” et “Meilleure agence de voyages du Vietnam”. Ces distinctions témoignent de l’évolution constante de l’offre touristique vietnamienne vers plus d’excellence et de professionnalisme.

Le succès vietnamien aux World Travel Awards 2025 est bien plus qu’une consécration. Il reflète la volonté du pays de conjuguer respect de son patrimoine naturel et culturel avec une ouverture vers un tourisme responsable, écologique et de qualité. Le Vietnam invite ainsi les voyageurs du monde entier à explorer un territoire où la nature spectaculaire et les traditions ancestrales cohabitent harmonieusement, offrant une expérience inoubliable à chaque visite.

Thuy Hà/CVN