Tuyên Quang : Lô Lô Chải, meilleur village touristique 2025 selon l'ONU Tourisme

Lô Lô Chải, situé dans la province vietnamienne de Tuyên Quang (Nord), a été distingué par l'ONU Tourisme comme l'un des meilleurs villages touristiques de 2025, lors d'une cérémonie organisée le 17 octobre à Huzhou, en Chine.

Photo : CTV/CVN

Situé dans la province de Tuyên Quang (Nord), Lô Lô Chải a été sélectionné parmi 270 candidatures provenant de 65 États membres de l’ONU Tourisme et figure parmi les 52 lauréats issus de 29 pays répartis sur les cinq continents : Afrique, Amériques, Asie, Europe et Moyen-Orient.

Le village touristique communautaire de Quynh Son, dans la province de Lang Son, figure également sur la liste. Parmi les autres villages primés figurent notamment Agaete (Espagne), Asuka (Japon), Kandelous (Iran), Pont-Croix (France) et Yangsuri (République de Corée).

Le secrétaire général des Nations unies pour le tourisme, Zurab Pololikashvili, déclare : "Le tourisme peut être un puissant moteur de prospérité partagée, notamment en matière de croissance et de cohésion territoriale dans les zones rurales. Nos Meilleurs villages touristiques 2025 mettent en lumière les communautés qui œuvrent à la sauvegarde de leur patrimoine culturel, à la préservation de leurs ressources naturelles et à la création d’opportunités économiques grâce au tourisme. Ces villages démontrent qu’en adoptant le tourisme, ils peuvent promouvoir l’inclusion sociale et bâtir un avenir où personne n’est laissé pour compte".

Lancée en 2021, l’initiative "Meilleurs villages touristiques" de l’ONU Tourisme s’inscrit dans le cadre du Programme des Nations unies pour le tourisme et le développement rural. Elle vise à accélérer le rôle du tourisme dans le développement des zones rurales en valorisant et en protégeant leurs paysages, leurs savoirs traditionnels, leur biodiversité et leur patrimoine culturel.

Ces dernières années, la province de Tuyên Quang s’est attachée à faire de Lô Lô Chải, situé dans la commune de Lũng Cú, un modèle de tourisme communautaire durable fondé sur les principes du développement vert.

Les autorités locales ont renforcé les infrastructures environnementales : amélioration des systèmes de collecte et de traitement des déchets, réduction des plastiques à usage unique, extension des espaces verts, et garantie d’un accès à l’eau potable et à des installations sanitaires conformes aux normes.

De nombreuses initiatives ont également été menées pour préserver le paysage naturel et l’architecture traditionnelle, en privilégiant l’usage de matériaux écologiques et durables, tout en encadrant le nombre de visiteurs afin de maintenir l’équilibre écologique.

Photo : laodong.vn

La communauté a renforcé ses connaissances en matière de tourisme grâce à des programmes de formation sur les compétences hôtelières, la gestion des services, la sécurité et l'hygiène alimentaires, la prévention des incendies, la protection de l'environnement et les pratiques touristiques responsables.

Les moyens de subsistance locaux ont été améliorés grâce au développement de modèles d'hébergement chez l'habitant, de la cuisine traditionnelle, de l'artisanat et des activités culturelles et agricoles. Expériences. Ces efforts garantissent un partage équitable des bénéfices, créent des opportunités d'emploi stables et encouragent la participation active des femmes et des jeunes.

Par ailleurs, Tuyên Quang a mené des campagnes de communication et de promotion sur de multiples plateformes, tout en développant des programmes de coopération touristique afin de faire connaître Lô Lô Chải sur la scène internationale et au sein du réseau mondial de l’ONU Tourisme.

La province a également mis en place un système de suivi et d’évaluation des indicateurs de développement durable liés à l’environnement, à la culture et à la socio-économie, permettant des ajustements politiques favorisant une croissance équilibrée entre tourisme, communauté et nature.

À l’avenir, Tuyên Quang prévoit de répliquer le modèle de Lô Lô Chải dans d’autres localités, dans le cadre de sa stratégie visant à faire du tourisme un pilier économique majeur et à contribuer aux objectifs de développement durable de la province d’ici 2035, avec une vision à l’horizon 2045.

La province entend également promouvoir son patrimoine culturel en reliant Lô Lô Chải au géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dông Van, récemment reconnu par la WTA comme "Meilleure destination culturelle régionale d’Asie 2025".

Ce lien stratégique vise à positionner Tuyên Quang comme une destination culturelle et touristique durable, riche d’identité et de valeur au niveau régional comme mondial.

VNA/CVN