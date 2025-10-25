Préserver l’âme des toits couverts de mousse à Tuyên Quang

Niché au pied de la majestueuse chaîne de montagnes Tây Côn Lĩnh, le village de Xà Phin, commune de Thanh Thuy, province septentrionale de Tuyên Quang, apparaît comme une peinture à l’encre, avec ses maisons sur pilotis aux toits de feuilles de palmier recouverts de mousse verte toute l’année.

Niché au pied de la majestueuse chaîne de montagnes Tây Côn Lĩnh, le village de Xà Phin, commune de Thanh Thuy, province septentrionale de Tuyên Quang, apparaît comme une peinture à l’encre, avec ses maisons sur pilotis aux toits de feuilles de palmier recouverts de mousse verte toute l’année. Le climat humide et le brouillard dense favorisent la croissance naturelle de la mousse, donnant au village Dao une beauté ancienne et sereine, très particulière.

Bàn Thi Thin, habitante du village, partage : “Le toit en feuilles de palmier de ma maison a plus de 15 ans, la mousse y pousse abondamment toute l’année. Il garde la chaleur en hiver, reste frais en été. Ce toit moussu est plus qu’un abri : c’est un souvenir des ancêtres”.

Photo : VNA/CVN

Xà Phin compte 54 foyers, tous de l’ethnie Dao. La majorité des familles conservent leurs traditionnelles maisons sur pilotis. Certaines ont été transformées en homestay pour accueillir les visiteurs, alliant ainsi préservation culturelle et développement d’un tourisme durable.

Dang Van Hâu, une figure respectée du village, affirme : “Préserver les toits de mousse, c’est préserver notre âme. C’est ainsi que nous perpétuons l’identité Dao, tout en attirant les touristes”.

Texte et photos : Duc Tho - Xuân Hoàng/CVN