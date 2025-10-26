Aide d’urgence de Singapour destinée aux sinistrés de Tuyên Quang

Le Vietnam a reçu le 25 octobre un lot d’aide humanitaire d’urgence envoyé par Singapour, destiné aux habitants touchés par les typhons et inondations survenus en septembre et octobre derniers dans la province de Tuyên Quang.

Dans l’après-midi du 25 octobre, à l’aéroport de Nôi Bài (Hanoï), le Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes naturelles (relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement) a reçu un lot d’aide humanitaire d’urgence envoyé par Singapour, destiné aux habitants touchés par les typhons et inondations survenus en septembre et octobre derniers dans la province de Tuyên Quang.

Photo : CTV/CVN

L’aide comprend des couvertures thermiques et des kits d’hygiène personnelle, fournis par le ministère de la Défense de Singapour et d’autres organisations singapouriennes, via l’ambassade de Singapour au Vietnam et le Centre régional de coordination pour l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe (RHCC). Le transport de l’aide se fait en deux envois : le premier est arrivé à l’aéroport de Nôi Bài à la mi-journée du 25 octobre, le second sera livré dans les prochains jours.

L’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a remis le lot d’aide à Nguyên Van Tiên, directeur adjoint du Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes naturelles. Une fois les deux livraisons reçues, l’ensemble de l’aide sera acheminé vers la province de Tuyên Quang, où les autorités locales en assureront la distribution aux sinistrés.

Auparavant, l’ambassade de Singapour au Vietnam avait également annoncé que la Croix-Rouge singapourienne avait accordé une aide de 50.000 SGD (environ 38.500 dollars) à la Croix-Rouge vietnamienne pour soutenir les opérations de secours d’urgence dans les provinces de Cao Bang, Thai Nguyên, Lang Son et Nghê An.

Au 24 octobre, des ambassades et organisations internationales avaient fourni ou promis d’apporter une aide d’un montant total d’environ 9,398 millions de dollars aux localités touchées par les typhons Bouloi et Matmo.

Cette aide comprend : des fonds en espèces, des soutiens à la relance des moyens de subsistance agricoles, de l’eau potable embouteillée, des dispositifs de filtration d’eau, des couvertures, des récipients en plastique pour l’eau, des bâches multi-usages, des kits d’hygiène personnelle et domestique, des matériaux pour la réparation des habitations, des ustensiles de cuisine, des fournitures scolaires, etc., au profit des populations affectées dans les provinces de Lang Son, Cao Bang, Tuyên Quang, Thai Nguyên, Bac Ninh et Hà Tinh.

VNA/CVN