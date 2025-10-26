Les touristes succombent aux charmes de l’ancienne capitale de Huê

Selon le Service du tourisme de Huê, la ville a accueilli environ 5,39 millions de touristes au cours des dix premiers mois de 2025, soit une augmentation de 65% par rapport à la même période l’an dernier.

Depuis le dé but de l'année, plus de 1,52 million de touristes internationaux ont visité la ville de Huê, en hausse de plus de 45% en glissement annuel. Le nombre de nuitées a été estimé à 2,08 millions, en hausse de plus de 40%, dont 586.500 touristes internationaux, soit une hausse de près de 25%.

Le chiffre d’affaires total du tourisme sur la période de dix mois a dépassé 10.700 milliards de dôngs, soit environ 80% de plus qu’à la même période en 2024.

Grâce à ces résultats, le secteur touristique de Huê a déjà atteint près de 98% de son objectif annuel de touristes, 95% de son objectif de visiteurs internationaux et plus de 90% de son plan de chiffre d’affaires total.

Les deux derniers mois de l’année constituent la haute saison touristique internationale, ce qui devrait permettre à Huê de dépasser tous ses objectifs et de réaffirmer sa position de pôle touristique du Centre lors de l’Année nationale du tourisme 2025.

Le réseau touristique de la ville continue de se développer, comprenant 87 agences de voyages agréées, dont 65 internationales, 15 nationales et sept agences de tourisme.

Huê compte actuellement 899 établissements d’hébergement, totalisant plus de 14.300 chambres et 23.000 lits. Les hôtels de trois à cinq étoiles représentent une part importante de son parc hôtelier, avec 25 établissements offrant 3.486 chambres et 5.472 lits, répondant parfaitement aux besoins des visiteurs haut de gamme.

Ces chiffres témoignent de la forte reprise et de la croissance du secteur du tourisme de Huê, posant ainsi les bases solides du succès de la ville en tant qu’hôte de l’Année nationale du tourisme 2025 sur le thème "Huê - Ancienne capitale, Nouvelles opportunités".

Capitale de la dynastie des Nguyên (1802-1945), Huê est une terre riche en valeurs patrimoniales nationales et mondiales, avec huit sites du patrimoine mondial reconnus par l’UNESCO, 89 vestiges nationaux et trois vestiges nationaux spéciaux. Huê compte également des centaines de festivals folkloriques et royaux, une culture culinaire diversifiée et unique, ainsi que des paysages naturels d'une beauté à couper le souffle et majestueux.

VNA/CVN