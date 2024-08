Vietjet : à la découverte de l'Australie avec des billets Eco

Le 10 août à Hô Chi Minh-Ville, pour exprimer sa gratitude au 200 millionième passager et accueillir le printemps en Australie avec des festivals intéressants, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet offre 20 kg de bagages enregistrés à tous les passagers de ses vols directs à billets Eco entre le Vietnam et les 5 plus grandes villes australiennes (Melbourne, Sydney, Brisbane, Adélaïde et Perth).

Ainsi, d’ici au 15 août 2024, lors de la réservation de billets de classe ECO sur le site www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet Air, les passagers recevront immédiatement 20 kg de bagages enregistrés gratuits (sous certaines conditions et quantités limitées) et de nombreux programmes promotionnels avec des billets à partir de seulement zéro dông (hors taxes et frais).

La période de vol va du 15 août au 30 novembre 2024 (sous certaines conditions et quantités limitées), la plus belle saison pour voyager en Australie.

En outre, ne manquez pas le cadeau exceptionnel de Vietjet à savoir 2 millions de billets à partir de seulement zéro dông (hors taxes et frais) sur toutes les liaisons nationales et internationales vers l'Australie, l'Inde, la Chine, Hong Kong (Chine), le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine) et tous les pays membres de l’ASEAN.

Les billets promotionnels sont en vente d’ici au 31 août sur le site www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet Air, pour des vols allant du 4 septembre 2024 au 22 mai 2025 (sous certaines conditions et quantités limitées).

Avec les billets en classe ECO, les passagers peuvent confortablement emporter plus de bagages pour leur voyage à la découverte de l'Australie, où ils pourront déguster d'excellents vins, se plonger dans les rues fleuries de Jacaranda, participer au Festival des courses hippiques de Melbourne, à la Fête gastronomique de Sydney, ou rendre visite aux adorables koalas de Brisbane.

Le vaste monde n’est qu’à un vol Vietjet. Les passagers voyageant avec Vietjet se sentiront en toute sécurité grâce à l'assurance voyage Sky Care gratuite. Ils auront la possibilité de gagner des points pour échanger des cadeaux et aussi de jouer à la loterie avec le programme de fidélité Vietjet SkyJoy, et ce à bord d'avions modernes et respectueux de l'environnement, avec un équipage professionnel…

De plus, ils profiteront d’une cuisine vietnamienne et internationale délicieuse avec des plats prestigieux tels que pho Thin, banh mi vietnamien, et même de programmes culturels et artistiques à 10.000 m d'altitude!.

Tân Dat/CVN