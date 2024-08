Vietnam Airlines offrira un demi-million de sièges pendant les vacances de la Fête nationale

Le nombre de sièges de Vietnam Airlines pendant cette période sera d'environ 500.000, soit près de 2.500 vols.

Photo : VNA/CVN

Les vols supplémentaires seront principalement opérés sur des lignes intérieures reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, Dà Lat et Cam Ranh, Hô Chi Minh-Ville et Huê et Phu Quôc. Le nombre de sièges sur les vols domestiques devrait atteindre 330.000, soit une hausse de 19% par rapport à la même période l'année dernière.

Les lignes internationales avec le plus de vols supplémentaires sont celles entre le Vietnam et l'Inde, la Chine, la Thaïlande et l'Australie, portant le nombre total de sièges à plus de 150.000, soit plus de 650 vols, soit une légère augmentation en glissement annuel.

Il convient de noter que le taux de réservation sur les principales lignes touristiques nationales a atteint près de 50% et devrait continuer à augmenter dans les temps à venir, a déclaré le transporteur. Les lignes internationales vers l'Inde, la Chine, la Thaïlande et l'Australie ont également enregistré des résultats positifs avec des taux d'occupation allant de 50% à 70%.

Assurer la capacité d'approvisionnement pendant la période de pointe des vacances de la fête nationale est un grand effort de Vietnam Airlines dans le contexte de la pénurie d'avions dans l'industrie aéronautique en raison du rappel de moteurs pour inspections dans le monde entier. Ces derniers mois, le transporteur a reçu un Airbus A320neo et un Boeing 787-10 supplémentaires pour répondre à la demande croissante des passagers pendant la haute saison des voyages d'été.

Vietnam Airlines recommande aux passagers de réserver leurs billets d'avion à l'avance pour avoir plus d'options de vol et obtenir un prix attractif. Il leur est conseillé d'effectuer le processus d'enregistrement à l'avance par téléphone, site Internet, application mobile ou aux bornes des aéroports afin de gagner du temps.

VNA/CVN