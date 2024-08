Vietjet lance les deux nouvelles applications Zalo et WhatsApp

Lundi 12 août, pour célébrer son 200 millionième passager, Vietjet a lancé un nouveau service pratique permettant aux passagers de recevoir automatiquement, facilement et rapidement des informations sur leurs vols via les deux applications populaires Zalo et WhatsApp.

Photo : VJ/CVN

Ainsi, les passagers de Vietjet pourront recevoir facilement et rapidement des informations sur leurs itinéraires de vol et des mises à jour via Zalo et WhatsApp, avec précision et entièrement gratuitement. Pour s'inscrire à ce service, ils doivent entrer leur numéro de téléphone et sélectionner l'application de réception des messages lors de l'étape de saisie des informations sur le nom du passager sur le site web www.vietjetair.com ou sur l'application mobile Vietjet Air au moment de la réservation des billets.

Outre son site Web et son application mobile modernes, Vietjet est pionnière dans l'application de l'intelligence artificielle (AI) et des chatbots pour offrir à ses clients la meilleure expérience possible, depuis la réservation des billets et l'enregistrement jusqu'à la fin du voyage. Découvrez avec Vietjet des produits et services révolutionnaires grâce à la créativité et à l'innovation à chaque voyage.

Deux millions de billets promotionnels

À cette occasion, Vietjet propose à ses clients des promotions avec jusqu'à 2 millions de billets à partir de zéro dông seulement (hors taxes et frais) sur toutes les liaisons nationales et internationales vers l'Australie, l'Inde, la Chine, Hong Kong (Chine), le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), et dans toute l’Asie du Sud-Est. Ces billets promotionnels peuvent être réservés entre 12h00 et 14h00 (GMT + 7), jusqu'au 31 août 2024, sur le site web www.vietjetair.com et sur l'application mobile Vietjet Air. Les dates de voyages vont du 4 septembre 2024 au 22 mai 2025 (sous certaines conditions et quantités limitées).

Photo : VJ/CVN

Les passagers voyageant avec Vietjet se sentiront en sécurité grâce à l'assurance voyage Sky Care gratuite. Ils auront la possibilité de gagner des points pour échanger des cadeaux et de participer à la loterie avec le programme de fidélité Vietjet SkyJoy, tout cela à bord d'avions modernes et respectueux de l'environnement, avec un équipage professionnel.

De plus, ils pourront déguster une délicieuse cuisine vietnamienne et internationale, avec des plats prestigieux tels que le pho Thìn, le banh mi vietnamien, et même assister à des programmes culturels et artistiques à 10.000 m d'altitude.

Tân Dat/CVN