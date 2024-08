Des entreprises vietnamiennes et canadiennes renforcent leur coopération

Lors de sa visite de travail en Amérique du Nord, une délégation de la Commission pour la gestion du capital de l'État dans les entreprises (CMSC) en collaboration avec le Bureau commercial du Vietnam au Canada et Exportation et développement Canada (EDC), a organisé le 14 août un séminaire à Toronto pour connecter les entreprises des deux pays et explorer des opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie, de la fabrication et de la finance.