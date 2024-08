Xanh SM, la compagnie de taxi à la croissance la plus rapide du Vietnam

La société de taxis électriques Xanh SM (Vert SM) de Vingroup a récemment annoncé qu'après un an d'exploitation, plus de 50 millions de clients avaient utilisé ses services dans 36 provinces et villes, faisant de l'entreprise le deuxième plus grand marché de réservation de taxis au Vietnam.