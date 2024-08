Sacombank élue la "Meilleure entreprise où travailler en Asie" et l'"Entreprise la plus attentionnée"

La banque commerciale par actions Saigon Thuong Tin (Sacombank) a été récompensée comme "Meilleure entreprise où travailler en Asie" pour la quatrième année consécutive et comme "Entreprise la plus attentionnée" lors des HR Asia Awards 2024, décernés par le magazine HR Asia sur le thème "Le choix Z définitif".

HR Asia a utilisé le modèle d'évaluation de l'engagement total (TEAM) pour évaluer le niveau de satisfaction des employés sur la base de 35 critères associés à trois facteurs, Core (stratégie - structure), Self (individuel) et Group (collectif), pour sélectionner la liste des entreprises leaders avec à la fois une croissance durable et un environnement de travail idéal.

Photo : VNA/CVN

Grâce à sa vision et à sa capacité à prévoir le marché du travail dans le secteur financier, Sacombank s'est préparée tôt et a investi massivement dans la technologie.

Elle a entièrement numérisé sa gestion des RH, sa formation et son amélioration des performances, devenant ainsi une entreprise leader dans la transformation numérique dans le domaine des ressources humaines.

La banque vise toujours à assurer l'équité et l'égalité des chances entre ses employés hommes et femmes.

Actuellement, ses employés sont issus des générations X à Z, les femmes représentant 48,4%. Cela a créé une société miniature chez Sacombank, où les générations et les sexes peuvent se connecter les uns aux autres de manière amicale, se soutenir mutuellement, préserver et renforcer l'identité culturelle de la banque avec comme caractéristiques le calme, l'intégrité, la créativité, la force et la volonté constante d'aller de l'avant.

Ces prix démontrent les efforts de Sacombank pour créer un excellent environnement de travail à ses employés, en donnant toujours la priorité à leurs intérêts et à leur engagement. Cela a motivé l'ensemble du système à augmenter la productivité, garantissant une mise en œuvre efficace des objectifs et stratégies de développement de la banque.

La semaine dernière également, Sacombank a remporté trois prix décernés par l'International Data Group ainsi que par l'Association des banques vietnamiennes et d'autres organisations pour 2024 : "Prix de la banque de détail exceptionnelle", "Prix de la banque numérique exceptionnelle" et "Prix de la banque exceptionnelle pour les petites et moyennes entreprises".

C'est la septième année consécutive que la banque est appréciée par les jurys de prix et les clients pour la qualité de ses produits et services, ses résultats et ses contributions au secteur financier et à la société en général.

VNA/CVN