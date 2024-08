Vietjet nommé parmi les "Best Companies to Work for in Asia"

La compagnie aérienne Vietjet a été récompensée en tant que "Best Companies to Work for in Asia" (Meilleures entreprises pour lesquelles travailler en Asie), lors des HR Asia Awards 2024, un prix international prestigieux dans le domaine des ressources humaines, décerné chaque année dans 16 pays et territoires.

Vietjet a reçu cette distinction en raison de ses politiques de ressources humaines exceptionnelles, de sa rémunération attractive et de son environnement de travail remarquable.

Vietjet compte actuellement plus de 6.000 collaborateurs originaires de plus de 50 pays et territoires. Chaque année, des milliers de candidats postulent chez Vietjet, attirés non seulement par ses avantages sociaux, mais aussi par son environnement de travail professionnel qui offre de nombreuses opportunités de développement.

Chez Vietjet, les employés bénéficient de soins de santé, d'examens et de traitements médicaux annuels, ainsi que de programmes de formation réguliers et continus. Les enfants des employés de Vietjet sont également soutenus, récompensés et encouragés lorsqu'ils obtiennent d'excellents résultats scolaires, et ils ont la priorité pour rejoindre le personnel de la compagnie.

Un espace de travail ouvert, pratique, confortable, et respectueux de l'environnement, incarne le message de Vietjet dans sa mission de protection de la planète et de développement durable. Pour aider ses employés à se ressourcer et à stimuler leur créativité, le siège social de Vietjet comprend une aire de restauration, une zone commerciale, une zone de divertissement, une salle de cinéma et une salle de sport.

La compagnie aérienne investit également dans des équipements modernes, appliquant des technologies de pointe dans les aéroports, les zones de maintenance et de réparation, et en particulier à bord des avions.

Vietjet est particulièrement fière de son équipe de direction, expérimentée et talentueuse. La présidente, le Dr Nguyên Thi Phuong Thao, est une source d'inspiration inépuisable, non seulement pour les employés de Vietjet, mais aussi pour de nombreux jeunes ambitieux.

L'académie d'aviation de Vietjet (VJAA) organise régulièrement des programmes de formation aux normes internationales pour les employés de la compagnie. Récemment, VJAA est devenue le partenaire de formation officiel de l'Association du transport aérien international (IATA), une étape importante qui confirme sa position et sa vision pionnière en matière de développement des ressources humaines, non seulement pour Vietjet, mais aussi pour l'industrie de l'aviation dans la région.

Grâce à une politique sociale exceptionnelle et à un programme de formation professionnelle complet, Vietjet a su attirer et fidéliser une main-d'œuvre dynamique et talentueuse, contribuant ainsi au développement durable de l'industrie aéronautique au Vietnam et dans le monde.

