Les exportations vietnamiennes vers les États-Unis sont en hausse



Malgré les nouvelles taxes imposées par Washington, les exportations vietnamiennes vers les États-Unis ont dépassé 112 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, soit une hausse de près de 27% par rapport à la même période de l’an dernier.

>> Le commerce extérieur dépasse les 637 milliards de dollars à la mi-septembre

>> Hausse de l’excédent commercial des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam

>> Commerce extérieur : une forte dynamique maintenue

Photo : VNA/CVN

Selon les données du Département général des douanes, cette progression remarquable intervient dans un contexte mondial encore instable, marqué par la mise en place d’une taxe réciproque de 20% sur certains produits vietnamiens. Cette mesure, censée protéger l’industrie américaine, n’a pas freiné la dynamique des entreprises vietnamiennes qui continuent de faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et d’expansion.

Rebond du textile et de l’électronique

Le secteur du textile-habillement, longtemps affecté par la baisse de la demande mondiale, connaît une reprise spectaculaire. Ses exportations ont atteint près de 16 milliards de dollars, en hausse de plus de 20%. Les commandes sont revenues plus tôt qu’en 2023, portées par la reprise de la consommation américaine et par la volonté des marques de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement hors de Chine.

Les machines, équipements et pièces détachées ont représenté environ 14 milliards de dollars (+30%), tandis que les ordinateurs et composants électroniques ont progressé à 13,6 milliards de dollars. Cette croissance est soutenue par les grands groupes comme Samsung, LG, Foxconn ou Intel, qui continuent d’étendre leurs capacités de production au Vietnam.

Les biens de consommation repartent à la hausse

Pour ce qui est des biens de consommation, les exportations de chaussures ont augmenté de 15%, atteignant 8,6 milliards de dollars. Le secteur du bois et des produits dérivés a dépassé 7,2 milliards de dollars (+10%), après une période de stagnation liée à la crise du marché immobilier américain. Les grands distributeurs tels que Walmart, Costco et Home Depot ont relancé leurs commandes, notamment pour les meubles haut de gamme.

Les produits agricoles et aquatiques affichent eux aussi une croissance soutenue grâce à des investissements dans les zones de production certifiées, la traçabilité et les normes de durabilité, répondant ainsi aux exigences environnementales croissantes du marché américain.

Adaptation et montée en gamme

Photo : VNA/CVN

Nguyên Chanh Phuong, secrétaire général de l'Association de l'artisanat et de l'industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA) souligne que les États-Unis restent un marché clé pour le Vietnam. "Malgré les barrières commerciales, les entreprises vietnamiennes ont su s’adapter en localisant davantage leurs matières premières et en améliorant leur compétitivité. Les produits vietnamiens allient qualité et prix attractifs, ce qui séduit les consommateurs américains", explique-t-il.

Dans le textile, Pham Van Viêt, Pdg de la compagnie Viet Thang Jean, confirme la même tendance. Son entreprise a repris les exportations vers les États-Unis après la mise en place des taxes réciproques, grâce à une plus grande transparence et une meilleure traçabilité. Aujourd’hui, 50% des matériaux sont produits localement, une part qui devrait atteindre 85% d’ici trois ans.

Un environnement favorable

La reprise économique américaine, la baisse de l’inflation et des taux d’intérêt stimulent la demande en biens de consommation. Parallèlement, la diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales profite au Vietnam, désormais perçu comme une destination sûre, compétitive et flexible.

De plus en plus d’entreprises vietnamiennes investissent dans la conception, la transformation à plus forte valeur ajoutée et le développement de marques propres. Les accords commerciaux tels que le CPTPP et l’EVFTA soutiennent cette montée en gamme en imposant des standards plus élevés et en facilitant l’accès aux marchés.

Un nouveau record attendu

Selon le Département du marché euro-américain du ministère de l’Industrie et du Commerce, les exportations vietnamiennes vers les États-Unis pourraient atteindre 125 à 130 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, établissant un nouveau record et confirmant le statut du Vietnam comme deuxième partenaire commercial des États-Unis au sein de l’ASEAN, derrière Singapour.

Les experts mettent toutefois en garde contre les risques de contrôle renforcé par les États-Unis sur l’origine des marchandises et la lutte contre la fraude commerciale, notamment pour les produits sensibles comme l’acier, le bois ou les batteries.

Nguyên Tùng/CVN