Lutte contre la pêche INN : Quang Tri élimine les navires de pêche aux "trois non"

Dans une démarche résolue pour obtenir la levée du "carton jaune" de la Commission européenne, la province de Quang Tri au Centre, déploie des mesures énergiques afin de combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

>> Le Vietnam vise à mettre fin à la pêche illégale d’ici novembre 2025

>> Quang Ninh intensifie sa lutte contre la pêche INN pour lever le "carton jaune"

>> Lutte contre la pêche INN : Dông Thap renforce le contrôle de sa flotte de pêche

Photo : VNA/CVN

La province, qui recense 4.664 navires de pêche de six mètres ou plus, a atteint un taux d'enregistrement de 100% de sa flotte, éliminant ainsi les embarcations dites aux "trois non" (non enregistrées, non inspectées, non autorisées). Par ailleurs, 97,94% des navires détiennent désormais un permis de pêche et 98,67% sont équipés de systèmes de surveillance de la navigation. Il est à souligner qu'aucun navire de pêche de Quang Tri n'a été intercepté pour violation des eaux étrangères.

Les autorités provinciales et locales de Quang Tri ont reçu mandat d'intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des pêcheurs. Ces initiatives visent à renforcer leur compréhension des enjeux liés à la lutte contre la pêche INN, à travers des conférences, la distribution de dépliants et la signature d'engagements par les propriétaires et capitaines de navires.

Trân Xuân Tiên, chef du sous-département des produits aquatiques et de surveillance des ressources halieutiques, a indiqué qu'en parallèle de ces campagnes, son service collabore avec les forces de l'ordre et les communautés locales pour organiser des inspections et des contrôles rigoureux en mer et dans les ports. Depuis le début de l'année, 23 patrouilles ont été menées, aboutissant à l'inspection de 316 navires et à l'imposition d'amendes totalisant près de deux milliards de dôngs à 43 d'entre eux.

Ces efforts ont entraîné une diminution significative des infractions. Les pêcheurs se conforment désormais aux exigences d'installation et de maintenance des équipements de surveillance, et déclarent systématiquement leurs départs en mer, adoptant ainsi une approche plus responsable et durable de la pêche.

Nguyên Van Binh, un pêcheur du quartier de Dông Hoi, témoigne d'une meilleure compréhension des zones de pêche autorisées et interdites, ce qui favorise le respect strict des réglementations étatiques et la prévention des infractions. Actuellement, les ports de pêche de Quang Tri enregistrent 100% des journaux de bord et surveillent intégralement les débarquements de produits aquatiques.

Lors d'une inspection le 10 octobre, Hoàng Nam, vice-président permanent du Comité populaire provincial, a appelé le Service de l'agriculture et de l'environnement à établir une ligne directe. Celle-ci aura pour mission de guider et de résoudre rapidement les problèmes liés à la pêche INN, facilitant ainsi la pêche légale et renforçant la sensibilisation des pêcheurs.

Hoàng Nam a également exhorté les unités et localités à surmonter les difficultés et les lacunes, afin de mettre en œuvre efficacement les stratégies de lutte contre la pêche INN. Ces actions sont cruciales pour maintenir les progrès réalisés et atteindre l'objectif de lever dans les plus brefs délais le "carton jaune" de la Commission européenne.

VNA/CVN