Hai Phong lance une zone de libre-échange pour stimuler son développement

Le 16 octobre, le Comité populaire de Hai Phong a publié la décision n°4068/QD-UBND portant création de la zone de libre-échange de la ville de Hai Phong.

Selon cette décision, la zone de libre-échange de la ville de Hai Phong est conçue pour devenir un nouveau moteur de croissance, contribuant à la mise en œuvre de la Résolution n°45-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de Hai Phong à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Les activités, les mécanismes, les politiques et la gestion de la zone de libre-échange de Hai Phong sont régis par la Résolution n°226/2025/QH15 du 27 juin 2025 de l’Assemblée nationale sur l’expérimentation de certains mécanismes et politiques spécifiques en faveur du développement de la ville de Hai Phong, ainsi que par les textes législatifs pertinents.

L’Autorité de gestion de la zone économique de Hai Phong, relevant directement du Comité populaire municipal, est chargée de la gestion étatique directe de la zone de libre-échange, ainsi que de la fourniture de services administratifs publics et d’autres services de soutien liés aux activités d’investissement, de production et de commerce des entreprises situées dans cette zone.

La zone de libre-échange de la ville de Hai Phong est planifiée sur trois sites, couvrant une superficie totale d’environ 6.292 ha, situés dans des zones économiques côtières de la ville. Plus précisément : le premier site, d’une superficie d’environ 2.923 ha, se trouve dans la zone économique côtière sud de Hai Phong ; le deuxième site, d’environ 1.077 ha, est situé dans la zone économique Dinh Vu - Cat Hai ; le troisième site, d’environ 2.292 ha, est implanté dans la zone spéciale de Cat Hai, au sein de la zone économique Dinh Vu - Cat Hai.

