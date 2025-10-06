Neuf mois

Hausse de l’excédent commercial des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam

Le secteur vietnamien de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche a enregistré en septembre une croissance remarquable, avec des exportations estimées à 6,35 milliards de dollars, en hausse de 11,8% par rapport à la même période de l'an dernier.

Au total, le chiffre d'affaires à l'exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques au cours des neuf premiers mois de l'année est estimé à 52,31 milliards de dollars, en hausse de 14% par rapport à la même période de 2024. Le solde commercial du secteur est estimé excédentaire de 15,93 milliards de dollars, soit une augmentation de 17,6% en glissement annuel.

Dans le détail, les exportations de produits agricoles ont atteint 28,51 milliards de dollars, en hausse de 16,8%, tandis que les produits de l'élevage ont généré 447,5 millions de dollars, affichant une croissance de 18,6%. Les produits aquatiques ont rapporté 8,12 milliards de dollars (+12,3%), et les produits sylvicoles, 13,41 milliards de dollars (+7,4%).

L'Asie demeure le principal débouché pour ces produits, représentant 43,9% des parts de marché. L'Amérique et l'Europe se positionnent comme les deuxième et troisième marchés les plus importants, avec des parts respectives de 23% et 14,2%, tandis que l'Afrique et l'Océanie représentent respectivement 3% et 1,3% des parts. Par rapport à la même période de l'année précédente, la valeur estimée des exportations vers l'Asie a augmenté de 4,1%, vers l'Amérique de 11,4%, vers l'Europe de 40,6%, vers l'Afrique de 91,6% et vers l'Océanie de 6,5%.

Les États-Unis, la Chine et le Japon constituent les trois premiers marchés d'exportation pour le Vietnam.

Plusieurs catégories de produits ont enregistré une forte croissance grâce à une augmentation significative des prix à l'exportation. Le café, par exemple, a vu son chiffre d'affaires atteindre 6,98 milliards de dollars, soit une progression impressionnante de 61,4% sur un an. Le poivre et la noix de cajou ont également vu leur valeur augmenter respectivement de 28,7% et 18,9%, en raison de la forte hausse de leurs prix à l'exportation. Cependant, la situation est contrastée pour certains produits, tels que le riz et le manioc, qui, malgré une augmentation de leur volume de production, ont connu une croissance de valeur plus lente, voire une diminution, en raison d'une baisse des prix moyens à l'exportation.

