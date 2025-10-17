Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur du multilatéralisme commercial

Le 16 octobre, le Vietnam a officiellement annoncé sa participation à l'Arrangement d'arbitrage d'appel provisoire multipartite (MPIA) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette initiative stratégique vise à consolider la stabilité du système de règlement des différends de l'OMC.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'engagement du Vietnam envoie un message fort : il réaffirme son attachement à un système commercial multilatéral fondé sur des règles. Alors que l'Organe d'appel de l'OMC, souvent qualifié de "Cour suprême" du commerce mondial, est temporairement suspendu, cette décision reflète la responsabilité du Vietnam pour maintenir la confiance et la stabilité du commerce international.

Le MPIA constitue une solution provisoire, garantissant aux membres de l'OMC un mécanisme de recours à deux niveaux, impartial et transparent, pour résoudre les différends commerciaux. Cette adhésion permet au Vietnam de protéger ses intérêts tout en contribuant à renforcer les fondements du système multilatéral.

Stratégiquement, rejoindre le MPIA renforce la position et la voix du Vietnam dans les discussions sur la réforme de l'OMC, soulignant son rôle de membre actif et responsable prêt à participer à l'élaboration des règles commerciales mondiales.

Sur le plan pratique, ce mécanisme offre un "bouclier juridique" aux entreprises et aux secteurs exportateurs vietnamiens, assurant des décisions équitables et fiables et favorisant un environnement commercial international prévisible et sécurisé.

Avec cette adhésion, le Vietnam devient le 57ᵉ membre du MPIA, aux côtés de grandes économies et partenaires commerciaux majeurs tels que l'Union européenne, la Chine, le Japon, le Canada, l'Australie et plusieurs pays voisins de l'ASEAN, dont Singapour, la Malaisie et les Philippines, confirmant ainsi son intégration économique internationale approfondie et complète.

VNA/CVN