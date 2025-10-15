Le Vietnam renforce l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’APD

Le ministère des Finances a organisé mercredi 15 octobre, à Hanoï, une conférence en présentiel et en ligne en vue d’évaluer la situation du décaissement des capitaux d’investissement public provenant de l’aide publique au développement (APD) au cours des derniers mois de 2025, de proposer des mesures d’accélération de la mise en œuvre du plan pour 2026.

La conférence a attiré la participation des ministères, des secteurs et de 30 antennes provinciales et municipales

Cet événement intervient alors que le gouvernement s’efforce d’atteindre un objectif de croissance économique de plus de 8% en 2025. Dans ce contexte, le décaissement des capitaux d’investissement public, notamment ceux issus de l’APD, constitue un levier essentiel pour stimuler la croissance et optimiser l’utilisation des ressources financières nationales.

Un rythme de décaissement encore faible par rapport aux prévisions

Selon le rapport du ministère des Finances, au 14 octobre 2025, le taux de décaissement des capitaux étrangers n’atteignait que 18,68%, soit environ 4.373 milliards de dôngs. D’ici la fin du mois d’octobre, il devrait avoisiner 20% du plan annuel, un chiffre nettement inférieur à celui enregistré à la même période des années précédentes (30,6% en 2024 et 38,1% en 2023).

Sur un total de 108 projets et sous-projets bénéficiant d’un plan de financement, 72 projets ont déjà été décaissés, tandis que 36 projets n’ont pas encore commencé à recevoir les fonds. Parmi eux, 12 projets n’ont pas encore signé ou vu entrer en vigueur leur accord de prêt. D’autres projets, bien que récemment signés, n’ont pas encore finalisé les procédures juridiques nécessaires.

Concernant le plan de financement 2024 prolongé sur 2025, le taux de décaissement n’atteint que 5,89%, dont 3% pour les ministères et organes centraux, et 15% pour les localités. Ces chiffres traduisent une situation encore préoccupante, alors même que l’économie a un besoin urgent de ressources d’investissement pour soutenir la relance et la croissance durable.

Des obstacles persistants au niveau des procédures et des mécanismes

Le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, a souligné que malgré de nombreuses directives, résolutions et télégrammes gouvernementaux visant à lever les obstacles, les résultats restent modestes.

"L’objectif de cette conférence est d’écouter, d’analyser et d’identifier les causes profondes de la lenteur du décaissement, alors même que de nombreuses réformes législatives et administratives ont été entreprises depuis le début de l’année", a-t-il indiqué.

Les délégués ont évoqué plusieurs causes majeures : retards dans la libération des terrains, les procédures d’appel d’offres et la signature des contrats ; ajustements des orientations d’investissement ou des accords de prêt ; retards dans les retours des bailleurs de fonds étrangers concernant les dossiers d’appel d’offres ou la modification des accords.

Par ailleurs, la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux dans certaines provinces a nécessité des ajustements procéduraux avec les partenaires internationaux, allongeant ainsi les délais. Certains projets, relevant à la fois du plan 2024 prolongé et du plan 2025, se heurtent aussi à des difficultés de coordination budgétaire.

Mesures à court et long termes

Plusieurs localités ont présenté leurs rapports lors de la conférence.

À Dông Nai, si la plupart des projets financés par des capitaux nationaux progressent conformément au calendrier, les projets financés par l’APD subissent des retards, faute de finalisation des accords de prêt. Les autorités locales ont indiqué que tous les dossiers étaient prêts et qu’elles attendent uniquement la validation juridique pour lancer le décaissement. Elles ont appelé le ministère des Finances et les organes centraux à accélérer le processus d’approbation des accords internationaux.

La province de Tây Ninh a enregistré des résultats positifs en matière de décaissement des capitaux d’investissement public, mais demeure confrontée à des difficultés dans la libération des terrains, retardant plusieurs chantiers majeurs, notamment le projet de collecte et de traitement des eaux usées urbaines. Elle a proposé d’ajuster la répartition des fonds APD entre 2025 et 2026 afin d’assurer la faisabilité et l’efficacité du décaissement.

À Hung Yên, les retards proviennent essentiellement du processus de sélection et d’évaluation des consultants internationaux pour les projets d’infrastructures écologiques et de préservation des ressources naturelles. Les autorités provinciales ont demandé à ajuster la structure des fonds pour l’adapter à la réalité du terrain.

D’autres localités, comme Hà Tinh, Lai Châu ou encore Tây Ninh, ont également exprimé leur volonté d’avancer, tout en sollicitant une assistance accrue du gouvernement et du ministère des Finances afin de lever les obstacles relatifs aux accords internationaux et à la révision des plans de financement.

Mesures urgentes

Les participants ont convenu d’un ensemble de mesures urgentes pour améliorer la situation. Ce sont de renforcer la supervision du calendrier d’exécution, résoudre rapidement les difficultés relevant des compétences locales ; de transmettre sans délai aux autorités compétentes les dossiers dépassant le cadre de compétence ; et de diviser les solutions en deux catégories : à court terme (simplification des procédures, accélération de l’examen des dossiers) et à long terme (réformes structurelles, amélioration des capacités de gestion des projets).

En vue de 2026, le ministère des Finances a exhorté les ministères et localités à examiner minutieusement la faisabilité des procédures de chaque projet, notamment ceux financés par l’APD, afin d’élaborer un plan budgétaire réaliste et précis. Les projets jugés irréalisables devront être signalés tôt pour ajustement, évitant ainsi les modifications tardives en cours d’année.

Selon le vice-ministre Trân Quôc Phuong, l’année 2026 marquera la stabilisation du modèle administratif à deux niveaux, avec des infrastructures consolidées, des effectifs renforcés et des procédures nationales simplifiées. "Une fois ces fondations établies, il ne restera plus de justification pour des retards dans le décaissement", a-t-il affirmé.

À plus long terme, le ministère étudie la création d’un fonds spécifique dédié à la réception et au décaissement des prêts APD, afin de garantir à la fois la rapidité, la transparence et la traçabilité des flux financiers, tout en renforçant la confiance des partenaires internationaux.

Enfin, le ministère des Finances prévoit d’intensifier la tenue de conférences, séminaires et formations pour diffuser les nouvelles réglementations, renforcer les capacités des administrations locales et assurer une gestion plus efficace des capitaux d’investissement public.

L’objectif reste clair : accélérer le décaissement, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds APD et contribuer activement à la croissance économique et au développement durable du Vietnam dans les années à venir.

