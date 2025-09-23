Le commerce extérieur dépasse les 637 milliards de dollars à la mi-septembre

Au cours de la première quinzaine de septembre, le chiffre d’affaires des importations et exportations du Vietnam a atteint 39 milliards de dollars, portant la valeur des échanges commerciaux du pays depuis le début de l’année à plus de 637 milliards de dollars, selon le Département des douanes.

Au cours de la première quinzaine de septembre, les exportations se sont élevées à 19,2 milliards de dollars, tandis que les importations ont atteint 19,85 milliards de dollars, ce qui a entraîné un déficit commercial de 640 millions de dollars.

Cependant, le Vietnam a maintenu un excédent commercial cumulé de 13,31 milliards de dollars depuis le début de l’année, avec des exportations de 325,26 milliards de dollars et des importations de 311,95 milliards de dollars.

Les principales exportations des 15 premiers jours de septembre ont été les ordinateurs, l’électronique et les composants (4,85 milliards de dollars) ; les machines et équipements (2,52 milliards de dollars) ; les téléphones et accessoires (2,37 milliards de dollars) ; et les textiles et vêtements (1,5 milliard de dollars).

Du côté des importations, deux groupes de produits enregistrant chacun un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de dollars : les ordinateurs, les produits électroniques et les composants (7,07 milliards de dollars) et les machines, équipements, outils et pièces détachées (2,74 milliards de dollars).

Au cours des huit premiers mois de l’année, les exportations vers les principaux marchés, notamment les États-Unis, la Chine, l’UE, la République de Corée et l’ASEAN, ont maintenu une forte croissance. Les exportations vers les États-Unis ont notamment progressé de 26,4%, tandis que celles vers la Chine ont progressé de 9,2%, témoignant de la stabilité des relations commerciales avec les partenaires traditionnels du Vietnam.

Au total, 29 produits d’exportation ont enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de dollars chacun, dont sept ont dépassé les 10 milliards de dollars, témoignant d’une évolution positive de la structure des exportations vietnamiennes.

Les produits phares tels que l’électronique, les ordinateurs et leurs composants, les téléphones, les machines, les textiles et les chaussures ont continué de dominer, contribuant significativement à la performance globale des exportations.

Dans le communiqué officiel du 16 septembre sur le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation, l’accélération de la croissance et la garantie des équilibres économiques clés, le Premier ministre a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de collaborer avec les agences compétentes pour promouvoir le commerce, diversifier les marchés et stabiliser les marchés traditionnels, tout en organisant des programmes promotionnels et des foires afin de stimuler la consommation et de stimuler le développement du marché intérieur.

Les exportations du pays devraient augmenter de 12% cette année, et la balance commerciale devrait maintenir un excédent commercial pour la dixième année consécutive.

